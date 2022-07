Cada vez son más las imágenes que llegan desde distintos puntos del mundo en relación a la aparición de OVNIs (Objeto Volador No Identificado). La gran mayoría tiene que ver con registros de naves o apariciones de seres extraterrestres, pero ahora también comienzan a aparecer intentos de contacto.

Al menos así lo manifestaron vecinos de La Paz, Bolivia, donde la oscura noche se vio opacada por una pequeña pero llamativa luz que no tenía ningún origen directo, sino que provenía del oscuro e inmenso espacio.

“Era una luz que todo el tiempo parpadeaba, pero era demasiado fuerte, muy intensa”, manifestó un vecino del lugar, mientras que otra, con la que no tenía relación, también indicó: “Parecía que estaba titilando, parecía que intentaba comunicarse por código morse”.

Diez vecinos fueron los que lograron registrar las inquietantes imágenes que se hicieron viral en las redes sociales. La luz estuvo en el espacio alrededor de cinco minutos, titilando, como si intentara transmitir un mensaje, para luego perderse en la fría noche boliviana.

La ufóloga Ángela Aguilar, dedicada a la ovnilogía (la investigación de objetos voladores no identificados), fue consultada al respecto y refirió que esta luz intentaba comunicarse con los habitantes del planeta tierra.

“Antes se utilizaba este código morse, e inclusive se utilizaba el código binario. Así se mandaron varias señales de la tierra buscando vidas en otros mundos”, precisó la especialista.

Javier Cordero, otro especialista en ufología, bajó un mensaje de calma y aclaró que “no hay que tener miedo” a este fenómeno que se presentó. “Si ellos hubieran querido, nos habrían hecho daño años atrás”, aclaró.

Algunos de los vecinos que presenciaron lo sucedido y lo registraron con sus teléfonos fueron contactados por Telemundo. En diálogo con el medio, uno de ellos sostuvo: “Pensé que era un avión, pero viéndolo más de cerca no era. Tampoco era un dron”.

“Es como si me hubiera dicho algo. Me dijo ‘mira hacia afuera’. Es como si algo me llamara”, señaló otra de ellas, mientras que uno de los testigos que se encontraba en su casa y salió a ver la luz, aseguró: “Una voz me decía hola”.

Expertos opinaron sobre los virales videos: ¿Se trataba de un OVNI?

El llamativo hecho causó revuelo en toda Bolivia y el mundo. Si bien las precisiones son escasas, lo cierto es que varios expertos analizaron la situación y llegaron a la conclusión de que podría tratarse de algún tipo de mensaje para contactarse con la tierra, por lo que lo estarían descifrando.

En este sentido, algunos de los usuarios de las redes sociales se atrevieron a recordar a Mafe Walker, destacada influencer, médium y guía espiritual. Oriunda de Colombia, se hizo viral en México años atrás al compartir sus experiencias con mensajes a seres de otros planetas. ¿Podrá ella resolver este misterio?