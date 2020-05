Una nena de siete años de Florida, Estados Unidos, estaba en medio de una clase virtual por Zoom cuando de pronto su madre se cruzó desnuda frente a la cámara y todos los participantes de la reunión la vieron.

De acuerdo con Ashley Forest Smith, sus hijas suelen asistir a los encuentros escolares por videollamada en sus propias habitaciones. Sin embargo, en esa ocasión la pequeña estaba en su propio cuarto con su computadora.

.

Mediante un video que compartió por Facebook el 5 de mayo, riéndose de la situación, explicó que la única prenda que tenía puesta era "una toalla en la cabeza". A su vez, señaló que no se dio cuenta hasta que escuchó risas que provenían de los parlantes de la computadora. “Fue literalmente el momento más humillante de mi vida”, confesó.

“Veo esos videos de personas en Internet y no lo creo. Y ahora simplemente me ocurrió a mí”, comentó la madre entre carcajadas. “¿Debería escribir una nota de disculpas a todos los padres? ¿O debería fingir que no sucedió?”, agregó.

Aún viendo la situación con humor, más tarde publicó una imagen que muestra a su hija rodeada con un pedazo gigante de cartón pegado a la espalda para bloquear a cualquiera que pueda pasar al fondo.

De esta forma evitarán que se vea el fondo de la habitación.

"Esto no estaba en el manual para padres", escribió Ashley. "La escuela virtual es difícil. Equilibrar todo es difícil. No ser capaz de existir en su propia casa sin saber dónde podría aparecer una llamada de zoom es DURO", añadió.

"Ya sea que tenga hijos en casa en las llamadas a la escuela, una persona importante en las llamadas al trabajo, o si usted también está en las llamadas al trabajo, esta es la REALIDAD de los tiempos en que vivimos. Estoy seguro de que todos han sido un poco más cautelosos [ desde que vi mi video", concluyó.