Cada día son más los usuarios que utilizan el tren a Mar del Plata o cualquier otro destino turístico. En el caso del de larga distancia a la ciudad balnearia, el trayecto cuenta con once estaciones antes de llegar a la terminal. Por este motivo es posible que a una persona se le ocurra bajar en algún momento para estirar un poco las piernas, como es el de este insólito caso.

La noticia trascendió a través de un usuario de Twitter, quien publicó un posteo que se hizo viral. En el contó que el tren a Mar del Plata se había "olvidado" un pasajero en la estación de General Guido, Provincia de Buenos Aires. También detalló el insólito momento junto a una imagen que adjuntó, en la cual se podía ver las pertenencias que dejó el pasajero arriba de su asiento.

"Estoy volviendo de Mar del Plata a Capital y un chabón se bajó a tomar aire en una parada y se lo olvidaron en General Guido. El mejor país del mundo", escribió el usuario "Rottweiler" (@Rolli181) en su publicación viral de Twitter, la cual logró 37 mil "me gusta", 1500 retuits y más de 200 comentarios.

Estoy volviendo de Mar del Plata a Capital y un chabon se bajo a tomar aire en una parada y se lo olvidaron en General Guido, el mejor país del mundo pic.twitter.com/G4aDA3rIpI — Rottweiler (@Rolli181) November 8, 2021

Como si fuera poco que el pasajero haya sido olvidado en esta estación de tren, el usuario autor del tuit detalló que el desafortunado había llevado al viaje una "tartita de verdura para comer" y que en el asiento había dejado el celular. "Ese tipo debe estar arruinado", opinó al respecto.

En los comentarios, los demás usuarios de Twitter dieron su opinión; la mayoría de ellos preguntaron si ya había probado la tarta e, incluso, otros se rieron y le pidieron que ya no revise las pertenencias del hombre desafortunado.

"No, no, no, necesito saber si encontraron al tipo y le devolvieron las cosas"; "Encima Guido tiene 23 habitantes más o menos"; "Pobre, ¿nadie le dijo que en las paradas no podés bajarte? No es para tomar descansos jaja"; "Y como corno vuelve ahora, de aquí a que pase el próximo tren el tipo se muere jajajaja", comentaron las personas en la red social del pajarito.

Algunos usuarios también comentaron que habían presenciado situaciones similares: "Una vez volviendo de San Bernardo, el micro hizo una parada en una terminal y una señora no tuvo mejor idea que bajar ir al baño y cuando volvió corría el micro a mitad de ruta. Lo peor es que nos hecho la culpa a nosotros por no avisarle al chofer. O sea, señora, los micros tienen baño".

¿Cuánto cuesta el pasaje de tren a Mar de Plata?

Los viajes en tren de Buenos Aires a Mar del Plata cuestan entre 665 y 775 pesos en pullman. Por su parte, los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos vía web con un 10% de descuento, los jubilados con un 40% y las personas con discapacidad que posean CUD en forma gratuita.

En el marco del programa PreViaje, este 5 de noviembre se habilitaron los recorridos de trenes larga distancia a Mar del Plata, Bahía Blanca y Pinamar. Además, ya están disponibles los pasajes a Tucumán, Córdoba, Rosario, Bragado y Junín.

A qué hora sale el tren a Mar del Plata

El tren de larga distancia a Mar del Plata sale desde Plaza Constitución a las 6.22 y 15.29 y de Mar del Plata a Buenos Aires a las 14.07 y 23.44. Los viernes se agrega otra frecuencia directa a las 17.10. La vuelta de ese tren directo sale hacia Buenos Aires los lunes a las 1.14.