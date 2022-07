Se trata de uno de los involucrados en el asesinato del joven de 18 años a la salida de un partido que se disputó entre Luján y Alem. de la Primera C.

Además de formar parte de la barrabrava, Facundo Esteban Serrano, que permanecía prófugo desde el día de los incidentes, es dirigente del club.



