El famoso actor estadounidense se enteró en un programa en vivo que una cadena de comidas rápidas de nuestro país utilizaba la imagen de su rostro en el logo y la noticia parece no haberle caído muy bien. sostuvo que hablaría con sus abogados al respecto... ¿la habrá hecho cerrar?



