La llevaron a la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora y aparentemente nunca ingresó. Desde ese momento no se sabe nada de ella.

Un equipo de Crónica HD se acercó para recoger el testimonio de la madre de la joven.



