Esteban Leguizamo, director ejecutivo del PAMI: "La atención está garantizada"

El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, aseguró en declaraciones a Crónica TV que la atención médica de los profesionales de cabecera y la provisión de medicamentos para los seis millones de afiliados se encuentran plenamente garantizadas. "Quiero llevar la tranquilidad de que la atención y la provisión de medicamentos están totalmente aseguradas", afirmó el funcionario, quien buscó despejar dudas sobre la continuidad de los servicios esenciales de la obra social.

Respecto a la situación financiera del organismo, Leguizamo detalló que se ha regularizado el cumplimiento con los prestadores. "La deuda que corresponde a los vencimientos al 31 de marzo ha sido saldada y está toda al día y paga", explicó, al tiempo que añadió que los compromisos de abril "están siendo pagados en relación a cómo son los vencimientos de las diferentes prestaciones". Según el directivo, la institución sigue los cronogramas habituales que los prestadores conocen históricamente.

Al ser consultado sobre las versiones de un cese de actividades por parte de los profesionales, el titular del PAMI fue tajante: "Ese paro no ha existido, ha sido más mediático o político". En ese sentido, subrayó que "los médicos de cabecera en todo el país han seguido atendiendo a nuestros afiliados como corresponde" y recordó que los profesionales "están al día y el último día de marzo cobraron como corresponde". Leguizamo vinculó la confusión a la implementación de un nuevo sistema de control que busca detectar desvíos y cuidar el presupuesto con responsabilidad.

En cuanto a la entrega de insumos y cobertura de fármacos, el funcionario destacó la superioridad del servicio prestado por el organismo. "La institución es la obra social con mejor y mayor cobertura en medicamentos para los afiliados; no hay prepaga que tenga la cobertura que tiene el instituto", sentenció. Asimismo, descartó atrasos en cirugías o insumos básicos: "No ha habido atrasos para nada y menos de pañales, donde hemos mejorado mucho el sistema de entrega que lo hacemos a domicilio".

Finalmente, Leguizamo definió el estado actual de la entidad bajo el concepto de una gestión eficiente. "El PAMI está mucho más ordenado porque vinimos con esa concepción de administración", señaló, y concluyó que el objetivo principal es "una readecuación de un presupuesto para que tenga eficiencia y que el que realmente necesita la prestación, la tenga".