Otra vez un ataque en patota, otra vez los responsables son pibes que juegan al rugby. La localidad bonaerense de Aldo Bonzi fue escenario de un brutal ataque en grupo. Todo ocurrió a la salida del bar "Constantino" cuando aproximadamente 12 jóvenes comenzaron a molestar a unas chicas en el lugar, según informó Crónica este mismo domingo.

Los supuestos jugadores de rugby quisieron establecer una conversación con las muchachas. Fue allí cuando, uno de los amigos de estas, salió en defensa de las mismas por el avanzado nivel de acoso. Sin embargo, Marcos, se llevó la peor parte.

"Mi hijo está todo golpeado: la cabeza y la nariz. Está muy nervioso, en un momento se tildó queriendo recordar la situación", le contó sumamente dolida a las cámaras de Crónica HD, la madre de la víctima.

Por otra parte, Paola recordó cómo vivió lo acontecido y pidió acción policial: "Cuando me dijeron que había tenido una pelea, yo pensé 'fue una pelea común, mano a mano con otro chico', no me imaginé nunca esto. Es algo increíble, no puede ser".

Paola no pudo evitar referenciar el caso de Fernando Báez Sosa, el chico de 18 años asesinado a manos de una patota de rugbiers. "Se me vino Fernando a la cabeza. Es exactamente la misma situación: un boliche que deja a los chicos en manos de delincuentes, porque son delincuentes y asesinos, otra cosa no cabe decir".

¿Son jugadores de rugby?

Entre los agresores se encontraba un pibe —de nombre Nahuel— que se desempeña como jugador amateur del Villegas Rugby Club. Por otra parte, los otros atacantes no sería jugadores de ningún deporte, sino simplemente violentos que se encontraban en la zona.

Marcos, la víctima, terminó con dos puntos de sutura en la nariz. Daniela, una de sus amigas, fue quien trató de defenderlo, pero le pegaron en la nuca con un palo, lo que la dejó inconsciente.

Cabe destacar que la pelea continuó y la muchacha, que se había levantado, fue dejada inconsciente por segunda vez con un nuevo golpe. "Es su ángel", destacó Paola, madre del pibe golpeado, a este medio.

Posteriormente, los violentos se jactaron de este lamentable "show" de sadismo en sus redes sociales. Además, Daniela contó a Crónica que los agresores pasaron en auto riéndose y gritando amenazas.

Por otra parte, indicó que hubo inacción por parte de los efectivos policiales de la zona. “Llegó un patrullero, pero lo único que hicieron fue accionar la sirena. No se bajaron del móvil”, contó indignada.