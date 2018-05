El ex volante e ídolo de River Norberto Alonso dijo que el astro Lionel Messi no tiene “liderazgo” en el seleccionado argentino y esa cuestión lo preocupa de cara al Mundial Rusia 2018.

"A Messi no le veo liderazgo para putear a un compañero, pero putearlo bien, en forma sana. Es fundamental y Argentina no lo tiene”, manifestó Alonso en diálogo con ESPN.

De todas maneras, el “Beto” señaló que Messi necesita “de la ayuda” de sus compañeros en el próximo campeonato del mundo.

"Va a estar difícil este campeonato, lo van a tener que ayudar. Ya el primer partido lo tenes que ganar, jugamos contra un rival que va a estar atrás y te juega de contragolpe. Después tenes a Croacia y terminas con Nigeria”, manifestó el volante campeón del mundo en Argentina 1978.

"Salir segundo es perder, no me vengan con ese verso raro del segundo puesto, tantos equipos. No, Argentina tiene que ganar. Los argentinos siempre queremos ganar, pero estos chicos están jugando en Europa: no conocen tanto la idiosincrasia de la Argentina”, concluyó el ex River y Vélez.