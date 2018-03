El conjunto cordobés alcanza así los 31 puntos en la tabla, queda transitoriamente en la undécima posición y sigue con chance de meterse entre los clasificados a las Copas, en tanto que la "Academia" alcanzó a San Lorenzo en la cuarta posición, con 36 unidades.

Fue mejor el arranque del local, porque metía mucha presión en el mediocampo y recuperaba rápido el balón ante un desorientado Racing que no hacía pie y era un equipo muy separado entre líneas, por lo que los delanteros no tenían participación.

A pesar del leve dominio "celeste" con el buen andar de Jonás Aguirre por la derecha, el juego era muy disputado en el medio, aunque Cristian Lema, de cabeza, avisaba para el dueño de casa, y llegando a los 20 minutos Joel Amoroso estrelló un tiro en el palo del arquero racinguista, Juan Musso.



Belgrano plasmó en el marcador su dominio con el tanto de Sequeira, que llegó hasta el fondo por la izquierda y remató fuerte al cuerpo de Musso, que colaboró para que la pelota se metiera en el arco y el partido se pusiera 1 a 0.

No tuvo tiempo para el festejo el local, porque en la siguiente jugada escaló el campo Leonardo Sigalli, tocó al medio para la llegada de un solitario Centurión, y primero el ex Boca remató a las manos de Lucas Acosta, pero capitalizó bien el rebote y no falló en su segunda chance para igualar 1 a 1.

Arrancó de ida y vuelta el complemento, y en ese trámite el primero que aprovechó fue el conjunto de Avellaneda con el tanto de Sigali, que definió de cabeza por arriba de un adelantado Acosta y dio vuelta el marcador en favor de los de Eduardo Coudet.



Lo tuvo para aumentar con el poco participativo Lautaro Martínez, que se sumó al plantel luego de jugar con la Selección Argentina, pero la única clara que tuvo el delantero la despejó en la línea Tomás Guidara.

Los "Piratas" iban con mucha actitud pero con pocas ideas, y lograron la igualdad con un preciso tiro libre ejecutado por Benítez, que colgó la pelota junto al palo izquierdo de Musso, que no pudo evitar la caída de su valla a pesar de un gran esfuerzo.

De pelota parada casi vuelve a ponerse en ventaja la "B" con un tiro libre de Juan Brunetta, desde la izquierda del ataque, que llegó a la cabeza de Lema, pero el defensor remató al travesaño y luego hubo una serie de rebotes que los locales no pudieron mandar al fondo de la red.

Pablo Lavallén fueron superiores, porque buscaron por todos los medios desnivelar el marcador, ante un Tras la nueva igualdad los dirigidos porfueron superiores, porque buscaron por todos los medios desnivelar el marcador, ante un Racing que no pudo en toda la noche desarrollar su mejor juego, y que se complicó más aún con la expulsión de Centurión a los 42 minutos del complemento.





Síntesis



Belgrano: Lucas Acosta; Tomás Guidara, Erik Godoy, Cristian Lema y Marcelo Benítez; Joel Amoroso, Santiago Martínez Pintos, Maximiliano Lugo, y Jonás Aguirre; Matías Suárez y Leonardo Sequeira. DT: Pablo Lavallén.

En la próxima jornada, la 22, Belgrano visitará a Rosario Central (sábado 7 desde las 13.15) y Racing recibirá en Avellaneda a River (domingo 8 a partir de las 20).