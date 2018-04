Un barra brava del club All Boys fue asesinado de un balazo en la cabeza durante una pelea en el barrio porteño de Floresta.



El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 20.15, en la puerta del Club Atlético Iguazú ubicado en San Blas 4225, a unas seis cuadras del estadio del Albo, que juega en la Primera B Nacional.



Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Martín Chino Ojeda, de 36 años, estaba ingiriendo bebidas junto a un grupo de amigos.



En ese momento, tres hombres llegaron en un auto. Dos de ellos descendieron y lo increparon con insultos. Según las fuentes, Ojeda intentó resguardarse dentro del club pero por los golpes que recibía no podía ingresar.



Los agresores regresaron al vehículo y tomaron dos armas de fuego, tras lo cual uno de ellos efectuó un disparo contra el piso. Inmediatamente, el mismo hombre le apuntó con el arma y lo baleó en la cabeza, por lo que Ojeda cayó al piso gravemente herido.



El barra fue trasladado de urgencia al hospital Vélez Sársfield, donde pasada la medianoche murió como consecuencia de las lesiones sufridas.



En tanto, personal de la Unidad Criminalística Móvil y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad recabaron datos con el objetivo de identificar a los agresores, quienes escaparon en el mismo vehículo en el que llegaron.



Los investigadores secuestraron en el lugar una vaina servida calibre .380, por lo que posiblemente el arma utilizado haya sido una pistola.



Además, algunos testigos señalaron que los homicidas integran la actual barra de All Boys, cuyo equipo -que pelea por mantenerse en el Nacional B- empató 1-1 este domingo como local ante Sarmiento de Junín.