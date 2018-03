Ex jugadores del seleccionado argentino campeón mundial de fútbol en México 1986 llegaron este martes a Jujuy con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, que se pondrá en juego en Rusia 2018, para cumplir con una promesa realizada a la Virgen de Punta Corral.



Invitados por dos patrocinadores del campeonato mundial que se disputará en Rusia en el mes de junio, los ex seleccionados José Luis Brown, Oscar Alfredo Garré, Nery Pumpido, Carlos Daniel Tapia, Héctor Enrique, Julio Olarticoechea, Sergio Batista y Ricardo Giusti arribaron al aeropuerto jujeño “Horacio Guzmán” este mediodía y se trasladaron a la localidad quebradeña de Tilcara.



"Emociona el recibimiento de los jujeños", dijo el Checho Batista en un breve encuentro con la prensa local al tiempo que indicó que grabarán en un documental publicitario de “todo lo que hemos pasado en los 15 días de entrenamiento” que realizaron en la Quebrada de Humahuaca previo al Mundial México 1986.



Por su parte, el Chino Tapia reseñó que hicieron “un gran sacrificio para ser campeones del mundo, por eso volver hoy con la Copa del Mundo a Tilcara es una alegría”, mientras era aclamado por fanáticos que se acercaron hasta el aeropuerto para su recibimiento.



Durante la jornada también se espera la llegada del ex director técnico del seleccionado nacional campeón del mundo, Carlos Salvador Bilardo, quien ideó antes de aquel torneo prácticas en Tilcara para que sus dirigidos sintieran los efectos de la altura, ya que Tilcara se sitúa a 2.465 metros sobre nivel del mar, una altitud similar a la que después jugarían en el Distrito Federal de México.



La llegada de los campeones del ’86 se realiza en el marco de una campaña publicitaria de una reconocida marca de gaseosas, por lo que se grabará un pequeño partido de fútbol en la cancha del Club Belgrano y se presentará la copa obtenida en México a los pobladores quebradeños.



Antes de conseguir el título mundial, según los pobladores de Tilcara, algunos jugadores, visitaron a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral y -en aquel momento- habrían prometido que, si salían campeones del mundo, regresarían a Jujuy. Este martes, finalmente cumplieron la promesa.

