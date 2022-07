Desde hace algunos meses, se especulaba sobre la separación de Rodrigo Lussich y Juan Pablo Kildoff. A pesar de eso, el conductor de "Socios del espectáculo" había preferido mantener sus problemas personales fuera de los medios.

Luego de mostrar el video donde Lizy Tagliani manifestaba sus ganas de ser mamá, el compañero de Adrián Pallares abrió su corazón y contó que estaba separado de su pareja. Allí también habló sobre la posibilidad de ser papá y dijo: "Cuando he pensado en la paternidad siempre ha sido con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años con Juampi hace poco, que es alguien a quien quiero enormemente".

.

Asimismo, contó que tenía varios proyectos a su futuro con su novio que no se llegaron a concretar ya que se separaron antes de poder realizarlos. Uno de ellos era el casamiento, quienes estaban comprometidos, y el otro era poder ser padres.

Además, se sinceró con sus ganas de ser papá y felicitó a Lizy Tagliani por animarse y contarlo públicamente. "Les hablo con la sinceridad de siempre y lo de Lizy me toca porque me parece un paso tan fundamental, voy a cumplir 50 años y no sé si voy a poder o si seré capaz de dar ese paso", reflexionó Rodrigo Lussich.

Rodrigo Lussich y Juan Pablo Kildoff, su expareja.

Allí sus compañeras de "Socios del espectáculo" lo animaron a seguir su sueño y convertirse en padre ya que muchas lo son y conocen la sensación.

