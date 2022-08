El 8 de agosto falleció Olivia Newton Jonh a los 73 años. Desde hace más de 30 años la actriz padecía cáncer de mama, a pesar de que esa no fue la causa de su muerte. Por el momento, el entorno de la artista decidió mantener en privado el motivo de su deceso.

La noticia la dio a conocer su esposo, John Easterling, quien escribió: "Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".

.

Uno de sus momentos más importantes de su carrera fue cuando protagonizó la película "Grease" junto a John Travolta. Su colega le dedicó unas tiernas palabras en sus redes sociales y escribió: "Has hecho nuestras vidas mucho mejor. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!".

Asimismo, se desarrolló como cantante con éxitos como "If Not for You", "Let Me Be There" y "Have You Never Been Mellow". Se conoce poco detalles de dónde descansarán sus restos ya que la familia pidió privacidad en este momento tan doloroso.

Olivia Newton- John y John Travolta protagonizando "Grease".

