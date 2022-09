" La Voz Argentina" ya está llegando a su fin y los integrantes de cada equipo están compitiendo para permanecer en el reality artístico. Si bien prevalece la armonía entre todos, los momentos de tensión crecen día a día, provocando encontronazos entre los propios participantes y los jurados.

En ese sentido, en la noche del domingo, Ricardo Montaner sorprendió a todos al pedir la palabra al final de la emisión de la competencia e hizo una particular advertencia a los integrantes de su equipo.

"Se está definiendo quiénes pasan a cuartos de finales del team. Ya tenemos con el 23,5% a Elías, con el 17,8% Naiquén y ahora sigue con el 14,8% en tercer lugar Emanuel. ¡Felicitaciones!", comenzó diciendo Marley ante las cámaras.

Ricardo Montaner junto a su equipo en " La Voz Argentina".

"Cuarto lugar y la diferencia es increíble. Quien pasa, lo hace con el 13,1% y quien deja con el 13,0%. Todo muy cerquita. Qué difícil esto. Quien obtuvo el 13,1% y pasa a cuartos de final votado por el público es Julia. ¡Felicitaciones!", expresó el conductor al revelar quién permanecería en el reality.

Entonces, el papá de Mau y Ricky dejó a todos sin palabras: "¡Ese es mi equipo! Ahora más que nunca los necesito en armonía. Yo sé que hay dos de este equipo que no se llevan bien y que tiene rivalidad entre ustedes. ¡No me gusta! Y como no mejoren lo voy a decir en público. ¿Ok?".

A diferencia de hace varias semanas, el rating de la noche del domingo en " La Voz Argentina" tuvo su peor medición desde su debut en 2022. El reality midió 11.5 puntos, lo más visto del canal y el segundo programa más visto del día.