Ante el vacío judicial y, en consecuencia, de medidas de protección y resguardo de quienes son amenazadas, hostigadas y atacadas por sus agresores, las organizaciones feministas y especialistas en la materia brindan diferentes recomendaciones para que la mujer pueda superar el desamparo y dejar atrás el contexto violento que padece. Al respecto, la abogada Raquel Hermida Leyenda aconsejó que "se comuniquen con una amiga o ser querido para pasarle su ubicación para que llamen al 911 o al 1442". Además, exhortó a que "el celular no lo utilicen habitualmente, tenganlo guardado en una cartera o escondido, porque es nuestra arma para cuidarnos. Durante la noche, cuando el violento está durmiendo, las mujeres suelen pedir socorro, tipo 3 o 4, algunas me llaman diciéndome que están escapando". A su vez, Carolina Abregú les pidió a las víctimas que "traten por todos los medios de salir del circuito de violencia, y que sepa que se va a encontrar con un montón de obstáculos para hacer la denuncia, pero que con constancia se puede salir, porque hay diferentes mecanismos de acompañamiento como organizaciones como la nuestra, asistencia psicológica, y que se convenza de que hay una vida libre de violencia. La justicia no nos busca a nosotras, nosotras la buscamos a ella, y la solemos lograr".