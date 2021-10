Un nuevo y brutal episodio de violencia tuvo como protagonistas a jugadores de rugby. Un joven de 21 años fue golpeado por siete personas hasta quedar inconsciente a la salida de un cumpleaños en City Bell. La policía trabaja en la identificación de los agresores.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de un vecino de la zona de 473 y 30, donde ocurrió el hecho de violencia alrededor de las 4 de la mañana del domingo. El joven fue atacado a golpes y botellazos por un grupo de rugbiers y perdió el conocimiento.

Un familiar de la víctima aclaró que el chico "está muy lastimado, pero bien" y señaló a los atacantes como jugadores de rugby del Club Albatros, los cuales no tendrían más de 25 años. "Queremos que el Club Albatros sancione a estos chicos que golpearon salvajemente, ya identificamos a varios, pero no sabemos de otros", explicó en declaraciones a la prensa. "Se dieron a la fuga en una camioneta blanca Hyundai Tucson. Lo que buscamos es que el club los suspenda o haga algo al respecto. No puede ser que dejen que gente como esta los represente", dijeron.

Todo parece indicar que lo golpearon a raíz de una discusión y sus familiares se acercaron a realizar la denuncia a la comisaría de City Bell con el material que podría identificar a varios de los agresores.