Lo que Diego Armando Maradona quería, se conseguía, y si no existía, se inventaba. Vaya si lo sabrá Guillermo Coppola, su mánager y "hermano" durante los años de mayor éxito y fortuna del Diez. Una de las historias de esos días cuenta que Diego, tras el Mundial de 1986, se había encaprichado con una Ferrari negra. Coppola logró una reunión con Enzo Ferrari, fundador de la escudería. "¿Negra? ¡No existe de color negro! ¡Mis Ferraris no pueden ser de un color que no sea rojo!", le dijo Enzo.

Pero Ferrari aflojó, y mandó a pintar el automóvil de color negro con el mejor pintor de Napoli. "Valía 430.000 dólares. Le pasé el doble del gasto y le agregué 130.000 de la pintura. Ferlaino (presidente del Napoli) terminó aceptando porque le prometí que iba a recuperar su dinero con un amistoso. Nos subimos los dos y Diego empezó a mirar para todos lados. Le digo ‘¿qué pasa?’. ‘¿Y el estéreo?’, pregunta Diego. Le digo ‘¿cómo el estéreo? No tiene estéreo... Es un auto de carrera, no tiene estéreo, no tiene aire acondicionado, no tiene nada’. Y me dice ‘bueno, entonces que se la metan en el cu...’. Ferlaino no lo podía creer", expresó Coppola en TyC Sports durante 2017.