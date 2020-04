S i bien suele divertir con sus ocurrencias a la hora de hablar, esta vez Novak Djokovic, número 1 del mundo, sorprendió con sus declaraciones en medio de la pandemia que tiene frenada la actividad tenística por la aparición del coronavirus. El serbio se manifestó en contra de la vacuna del Covid-19, que será obligatoria para todos los jugadores del circuito, y aseguró que el principal desafío de los tenistas serán los viajes en avión. "Deberemos viajar y pienso que este será el desafío número uno. Los viajes serán el principal obstáculo".

"Soy el primero con esta incertidumbre. ¿Cómo hacer con los viajes? Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a hacerme vacunar para viajar. ¿Pero qué vacuna? Si no existe todavía", aseguró el tenista sobre una medicina que la ciencia todavía no descubrió.

"Si esa será la regla, la ley, ¿qué va a pasar? Debería entonces decidir si voy a someterme a eso o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si va a cambiar", continuó.

El tema es que estas palabras de la cabeza del circuito ponen en duda todo el plan de la ATP para el regreso al circuito que, para ellos, incluye si o sí la vacuna de todos los jugadores.

Por último, Djokovic manifestó que "el tenis volverá en septiembre u octubre. La temporada se reanudará oficialmente cuando todo el mundo esté seguro al cien por ciento de que la gente puede venir, y eso llevará tiempo".

Indignado

El conocido epidemiólogo serbio Predrag Kon consideró que la postura de Djokovic en contra de una vacunación contra el coronavirus fue un "error" y le pidió que en el futuro evite hablar al respecto por su gran influencia. "Como uno de los aficionados más fieles de Djokovic, me gustaría haber tenido la oportunidad de explicarle la importancia. Ahora es tarde, creó una errónea convicción y ya no hay remedio", indicó lamentándose el médico en su cuenta de Facebook.