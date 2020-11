H oy es el gran debut de Florencia Peña al frente de "Flor de equipo", nuevo programa de Telefé y en el que vuelve a la conducción tras varios años. Desde las 11.30, la actriz y un gran staff de periodistas y artistas llevarán a cabo el nuevo magazine matutino en el canal, con mucho humor y actualidad. El programa es un nuevo refuerzo para la emisora, que gana en muchas franjas horarias pero siempre pierde ante El Trece en los primeros segmentos del día.

Peña competirá con Ángel De Brito y sus ángeles, que lideran el mediodía desde el canal de Constitución. Sobre esa batalla que tendrá que librar, dice con soltura: "La verdad es que son relajados con respecto al rating: no hay necesidad de tener un número ya. Las mañanas de Telefé vienen un poco frías en cuanto a este estilo de programas, hace años que se dejó de hacer un programa de estas características. Sabemos que del otro lado hay una competencia fuerte a esa hora, así que vamos tranquilos. Yo siempre digo lo mismo: no me hago cargo de los fracasos ni de los éxitos. Soy la misma. A veces algo pega y otras veces no pega. Vamos sin la presión de que vamos corriendo detrás de un número de rating. La idea es construir algo sólido y que yo también me pueda construir como una conductora sólida. Es una faceta mía a explorar muy interesante, creo que tengo la edad y las herramientas para hacerlo, porque me siento también una comunicadora".

Si bien el programa debía comenzar hace dos meses, recién hoy llega el estreno para preservar al equipo de posibles contagios. En una entrevista con La Nación, Peña explicó cómo se tomó el retraso: "Las cosas que se hacen esperar generan mucha más expectativa. Yo soy de la idea de que siempre es mejor sorprender, que nadie espere nada y después digan: ‘Ah, mirá qué buena onda’. Igual, generar mucha expectativa me da más miedo porque tengo la sensación de ‘¿Estaremos a la altura?’". Vale recordar que su vuelta a Telefé es importante porque fue una de las grandes figuras "robadas" al Trece, ya que este año estaba previsto que Florencia volviera a ocupar una banca en el jurado del "Bailando 2020". Sin embargo, por su cancelación, ella decidió aceptar la propuesta de conducción y se pasó de bando.