¿Quién en la vida no se pasó de copas o hasta terminó en condiciones lamentables tras una fiesta, salida o encuentro con amigos?. Esta pregunta es tan fácil de responder como de comprender de igual manera, y por eso, también tiene su fecha especial en el calendario del mundo.

Así como las madres, los maestros, los psicólogos y hasta cualquier tipo de comida tienen su día especial para celebrar en el mundo, pocos lo saben, pero también los borrachos tienen su fecha y se celebra justamente cada 20 de mayo.

.

Cabe destacar, que es una tradición que arrancó en México y que se ha trasladado a varios países de Latinoamérica (entre ellos Argentina) y Europa, donde la gente se reúne con sus familiares y amigos a compartir una cerveza, una copa de vino o su trago favorito.

Si bien no hay registros de la primera vez que arrancó está celebración, varios medios mexicanos publicaron que desde el 2005 ya se tiene conocimiento de este singular tipo de festejo. En tanto, otras versiones aseguran que fue gracias a un movimiento de redes sociales de principios de siglo como "My Space" y las famosas cadenas de Messenger, que fueron furor en el principio del siglo XXI.

Hay que beber con moderación (Imagen ilustrativa).

Además, muchas búsquedas en plataformas actuales como Facebook y Twitter, entre otras, también resaltan las celebraciones del "Día del Borracho" desde 2010 hasta la fecha actual.

Por otra parte, los restaurantes, bares y bodegones se unen a la fecha y generalmente, ofrecen descuentos o promociones especiales para que los consumidores salgan a festejar. Y aunque la tradición no tiene tanta fuerza como otras ya mencionadas, las redes sociales hicieron su trabajo y publicaron decenas de memes que este 20 de mayo se han vuelto populares.

Día Internacional del Vino

En tanto, hay que resaltar otro episodio parecido que también tiene que ver con el alcohol, y es que en otros países (en gran parte del continente europeo) festejan el 20 de mayo el “Día Internacional del Vino” en esta misma fecha, aunque según los investigadores no hay conexión entre ambas.

Más allá de la conmemoración por la particular fecha y los chistes de turno que se puedan realizar a los amigos y conocidos, hay que destacar que hoy en día la problemática del alcoholismo es una enfermedad que afecta a millones de hombres y mujeres en todo el mundo, por lo que se recomienda tomar con seriedad y responsabilidad esta situación.

Efemérides: otros hechos

Cristóbal Colón: descubriendo América

1506 - Murió Cristóbal Colón, quien fue un navegante, cartógrafo, almirante y gobernador de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Su gran fama la alcanzó en 1492 cuando a bordo de tres carabelas descubrió el continente americano, al llegar a la isla de Guanahani, hoy Bahamas.

Fundación de La Rioja

1591 - El funcionario español Juan Ramírez de Velasco fundó la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, más conocida como La Rioja, que cuenta con una población de unos 180 mil habitantes. Tiene una superficie de casi 14 kilómetros cuadrados y está construída sobre una arquitectura colonial.

José Mujica: ejemplo de honestidad política

1935 - Nació José Alberto Mujica, quien es un político uruguayo y fue presidente de su nación entre 2010 y 2015. En su carrera política también fue senador y presidente de dicha cámara en su nación. Por su labor presidencial, "Pepe" Mujica recibió diversas condecoraciones en varios países de la región.

Abrió Auschwitz, el campo del horror

1940 - Se produjo la apertura del campo de concentración de Auschwitz, ubicado hoy en lo que sería Polonia, y fue el mayor centro de exterminio nazi que mató a más de un millón de personas, de las cuales el 90 por ciento eran de origen judío, aunque también murieron ahí prisioneros de guerra y gitanos.

Cher: ícono de Hollywood

1946 - Nació Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, quien es una cantante y actriz estadounidense, que se transformó con el paso de los años en un símbolo de influencia pop en todo el mundo. Entre sus álbumes más reconocidos figuran "Heart of stone" y "Closer to the truth", entre otros.