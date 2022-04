Hirohito: emperador del "sol naciente"

1901 - Nació Hirohito, quien fue el emperador 124 del imperio japonés desde 1926 hasta 1989, momento en que fue sucedido en el trono por su hijo Akihito. Si bien fue uno de los pilares del Eje en la Segunda Guerra Mundial, no fue juzgado por los crímenes de guerra, y fue clave para reconstruir su nación.

Hirohito reinó por 63 años.

Día del Animal

1926 - Si bien desde 1908 se celebrada cada 2 de abril el Día del Animal en nuestro país, con la muerte del doctor Ignacio Albarracín este día y año,la fecha fue modificada para cada 29 de abril. Albarracín propuso la Ley Nacional de Protección de Animales, en la cual se impedía su maltrato y caza.

Casamiento del "fuhrer"

1945 - Ante la cercanía de las tropas rusas en Alemania, Adolfo Hitler se casó con Eva Braun en una breve ceremonia civil, en la cual la joven de 33 años contrajo matrimonio con el líder de 56. La relación era desconocida por el pueblo alemán, hasta que se supo días después de la muerte de ambos.

Pipo Pescador: creador de ilusiones

1946 - Nació Enrique Fischer, más conocido como "Pipo" Pescador, quien es un cantautor, director de teatro y escritor, que es considerado como uno de los precursores del género infantil en nuestro país. Entre sus libros más destacados figuran "María Caracolito" y "Cuentos para contar en el ascensor".

Daniel Day Lewis: protagonista de grandes cintas

1957 - Nació Daniel Day Lewis, quien es un actor británico y se adjudicó tres premios de la Academia, por participar en las películas "Mi pie izquierdo", "There will be blood" y "Lincoln". Otras películas recordadas son "En el nombre del padre", "Gangs of New York" y "Phantom Thread", entre otras.

Michelle Pfeiffer: seducción y carisma

1958 - Nació Michelle Pfeiffer, quien es una reconocida actriz estadounidense que fue nominada tres veces a los Premios Oscar, pero nunca pudo adjudicarse alguno. Obtuvo un Globo de Oro por su participación en "Los fabulosos Baker Boys", y es considerada como una de la más destacadas en su rubro.

"Gatúbela", uno de sus personajes.

Andre Agassi: en la mesa de los grandes

1970 - Nació André Agassi, un ex tenista estadounidense que llegó a ser número uno del ránking mundial durante 100 semanas y ganó más de 30 millones de dólares en premios. Agassi es el único jugador de la historia en ganar los 4 Grand Slams, la Copa Masters, la medalla de oro olímpica y la Copa Davis.

Alfred Hitchckok: maestro del suspenso

1980 - Murió Alfred Hitchckok, quien fue un director de cine y productor británico, destacándose como uno de los pioneros en el cine de suspenso y thriller psicológico. Entre sus películas más destacadas figuran "Rebecca", "La sombra de una duda", "Pánico en la escena" y "Psicosis", entre otras.

"Los pájaros", una de sus grandes creaciones.

Día de la Danza

1982 - Se establece en la UNESCO como el Día Internacional de la Danza, fecha que se eligió por ser el natalicio de Jean-Georges Noverre, quien fue un innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Con la misma se busca atraer la atención sobre el arte de la danza.

Casamiento real

2011 - La pareja real del príncipe Guillermo de Cambridge y Catherine Middleton se casó en la Abadía de Westminster, la cual fue seguida televisada y seguida por millones de personasen todo el mundo. Se conocieron en 2001 mientras estudiaban en la Universidad de Saint Andrews.