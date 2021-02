Se adoptó nuestra escarapela

1812 - En la ciudad santafesina de Rosario, el general Manuel Belgrano propuso al gobierno nacional la adopción de la escarapela celeste y blanca para identificar a sus tropas en la lucha independentista. Cinco días después, el 18 de febrero, el Triunvirato de Río de La Plata aprobó el uso de esta insignia en los soldados patriotas.

Nuestra escarapela, símbolo patrio.

Batalla de Bacacay

1827 - En el marco de la guerra entre Argentina y Brasil, se produjo la batalla de Bacacay, entre las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, comandadas por Juan Lavalle, y las del Imperio del Brasil (lideradas por Bento Manuel Ribeiro), que estaban enfrentadas por el control de la Banda Oriental, que eran custodiadas por manos brasileñas desde 1824.

Richard Wagner: ¡música, maestro!

1883 - Murió Wilhelm Richard Wagner, quien fue un compositor, poeta, director de orquesta, dramaturgo, ensayista y teórico musical alemán de la época del Romanticismo. Algunas de sus obras más importantes fueron "Los maestros cantores de Núremberg", "Tristán e Isolda", "El holandés errante", "Tannhäuser" y "El anillo del nibelungo".

Ricardo Güiraldes: escritor gaucho

1886 - Nació Ricardo Güiraldes, quien fue un novelista y poeta que es autor de la reconocida obra "Don Segundo Sombra", una especie de novela poemática de la vida de un resero de existencia real, libro que dió fama mundial al autor. Además, publicó "Raucho", "Rosaura", "Raucho: momentos de una juventud contemporánea" y "Afecto".

Don Segundo Sombra, parte de nuestra cultura.

Nació "otro diablo rojo"

1927 - En la ciudad colombiana de Cali se fundó el club de fútbol América de Cali, que es considerado como uno de los más importantes del país. Su estadio se llama Pascual Guerrero y tiene una capacidad para 35 mil espectadores. El "rojo" se adjudicó 18 títulos nacionales y llegó a disputar cuatro finales de Copa Libertadores de América, aunque no pudo ganar ninguna.

América de Cali, uno de los grandes de Colombia.

Oliver Reed: intérprete de grandes cintas

1938 - Nació Oliver Reed, quien fue un actor de cine británico, que participó en varias filmaciones y series televisivas. Entre sus películas más conocidas aparecen "Gladiador", "Las increíbles aventuras de Marco Polo", "El péndulo de la muerte", "Mujeres enamoradas", "El león del desierto", "Las aventuras del Barón Munchausen" y "El regreso de los mosqueteros".

Peter Gabriel: notable showman sobre el escenario

1950 - Nació Peter Brian Gabriel, quien es un cantante, productor y músico británico, que perteneció a la banda Génesis aunque luego continuó con su carrera como solista. Algunas de sus canciones más destacadas son "Sledgehammer", "Shock the monkey", "Steam", "Games without frontiers", "Digging in the Dirt", "Blood of Eden" y "Don't give up".

Peter Gabriel, monstruo sobre el escenario.

Soledad Silveyra: para todos "Solita"

1952 - Nació Lía Soledad Silveyra, quien es una actriz y presentadora de televisión que tuvo una vasta trayectoria en el espectáculo nacional. Algunas de sus películas más importantes son "Un muchacho como yo", "La cigarra está que arde", "El profesor hippie", "La clínica del Dr. Cureta", "La colimba no es la guerra", "Disputas en la cama" y "Los muchachos de antes no usaban gomina".

Robbie Williams: excentricidad y talento inglés

1974 - Nació Robbie Peter Williams, quien es un cantante, actor y compositor británico que empezó su carrera artística en el grupo juvenil Take That, para luego continuar como solista. Algunas de sus canciones más importantes son "Let Love Be Your Energy", "Supreme", "Something Stupid", "Come Undone", "Feel", "Tripping" y "Rudebox".

David Janssen: "partió" El fugitivo

1980 - Murió David Janssen, quien fue un actor de cine y televisión estadounidense que se hizo mundialmente famoso por su papel del doctor Richard Kimble, en la serie "El fugitivo". Algunas de sus películas más destacadas fueron "Mis seis amores", "Es un placer", " Los boinas verdes", "Las sandalias del pescador", "Perdidos en el espacio" y "La conspiración sueca".