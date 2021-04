Isabel I la Católica: parte del descubrimiento de América

1451 - Nació Isabel I la Católica, quien fue una reina española de Castilla desde 1474 a 1504 y estuvo casada con Fernando de Aragón. Concedió apoyo al navegante italiano Cristóbal Colón para buscar las Indias Occidentales, lo cual lo llevó finalmente a descubrir el continente americano en 1492.

Fundación de Viedma

1779 - Al igual que su vecina bonaerense Carmen de Patagones, se fundó la ciudad rionegrina de Viedma, por parte del comisionado realista Francisco de Viedma y Narváez. La misma estaba ubicada sobre la margen sur del río Negro y a 30 kilómetros de la desembocadura en el mar Argentino.

Viedma, otra ciudad interesante.

Vladimir Lenin: corazón revolucionario

1870 - Nació Vladimir Ilych Lenin, quien fue un político, filósofo, revolucionario y teórico ruso. Fue líder en el sector bolchevique y principal dirigente en la Revolución rusa de 1917. Cinco años más tarde se convirtió en el máximo dirigente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Fundación de Toay

1892 - Bajo el nombre de Santa Rosa del Toay, Tomas Mason fundó la actual capital de la provincia de La Pampa, la cual comenzó siendo un establecimiento ganadero que perteneció al coronel Remigio Gil, quien había adquirido miles de hectáreas por haber participado en la Campaña del desierto.

Jack Nicholson: estrella eterna del cine

1937 - Nació Jack Nicholson, quien es un actor, productor, director y guionista estadounidense, que se desempeñó en el mundo del espectáculo por mas de 60 años. Fue nominado a doce Premios Oscar de los cuales se adjudicó tres en las películas "Mejor...imposible", "La fuerza del cariño" y "One flew over the Cuckoost nest".

Gran papel en "El resplandor".

Día de la Tierra

1970 - El senador estadounidense Gaylord Nelson instauró esta fecha como el Día de la Tierra, en la cual se buscó crear conciencia común a los problemas de superpoblación, producción de contaminación, conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger al planeta.

Esteban Tuero: piloto de Fórmula Uno

1978 - Nació Esteban Tuero, quien es un piloto argentino de automovilismo, participando en la Fórmula Honda, Fórmula 2000 italiana hasta desembocar en la máxima categoría del automovilismo mundial: la Fórmula 1, en la cual estuvo un año y su mejor resultado fue el octavo en el circuito de San Marino.

Kaká: talento brasileño

1982 - Nació Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido como Kaká, quien es un ex futbolista brasileño que ganó con su selección el Mundial del 2002 en Corea y Japón, además delas Copas Confederaciones de 2005 y 2009. Jugó en Real Madrid, Milán, San Pablo y Orlando City.

Kaká, un símbolo del fútbol brasileño.

Comienzo del Juicio

1985 - Se dio inicio al Juicio a la Juntas Militares, la cual reveló los crímenes y violaciones a los derechos humanos, ocurridos en la última dictadura cívico - militar que tuvo nuestro país desde 1976 a 1983. Declararon más de 800 personas y hubo diversos tipos de condenas para los acusados.

Richard Nixon: final de un legado

1994 - Murió Richard Nixon, quien fue un reconocido político estadounidense, de hecho, llegó a ser presidente de la nación entre 1969 y 1974, año en el que renunció de su cargo y siendo el único que lo hizo en la historia. Antes de eso, fue vicepresidente de Dwight Eisenhower por ocho años.

Richard Nixon, único presidente estadounidense que renunció.

