Carlos Finlay: descubridor clave

1833 - Nació Carlos Juan Finlay Barrés, quien fue un médico y científico cubano dedicado a la investigación, y que en el año 1881 descubriría las causas para que se de la transmisión de una de las enfermedades más temidas por ese entonces, la fiebre amarilla por parte del mosquito Aedes Aegypti. Por eso, en nuestro país se conmemora esta fecha como el Día del Médico.

Pierre Renoir: una vida pintada

1919 - Murió Pierre-Auguste Renoir, quien fue un pintor impresionista francés que se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas. Algunas de sus obras más importantes son "Almuerzo de remeros", "Las grandes bañistas", "Baile en el Moulin de la Galette" y "El columpio".

"Mujer con sombrilla en jardín", una de las obras de Renoir.

Osvaldo López: ¡A toda velocidad!

1947 - Nació Osvaldo Abel "Cocho" López, quien es un ex piloto de automovilismo que fue campeón de TC 2000 y compitió también en Turismo Carretera, Club Argentino de Pilotos, en Turismo Nacional y otras categorías nacionales. Tuvo también participaciones internacionales, al competir en Fórmula 2 Europea, Superturismo Sudamericano y Sport Prototipo.

Ozzy Osbourne: el príncipe de las tinieblas

1948 - Nació John Michael Osbourne más conocido como Ozzy Osbourne, quien es un músico y compositor británico que es reconocido por haber sido el cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath y por su carrera como solista. Algunas de sus canciones más importantes son "Goodbye to Romance", "Suicide Solution", "No more tears" y "Crazy Train".

Julianne Moore: protagonistas de grandes cintas

1960 - Nació Julie Anne Smith más conocida como Julianne Moore, quien es una actriz y productora estadounidense que se adjudicó un Premio Oscar como mejor actriz en 2015 por su participación en la película "Still Alice". Otras cintas en las cuales se destacó son "Las horas", "Asesinos", "Magnolia", "Lejos del cielo", "Vidas cruzadas" y "Mapa de las estrellas".

Primer trasplante de corazón

1967 - En Sudáfrica, el equipo del cirujano local Christiaan Barnard realizó el primer trasplante de corazón de la historia, en la Universidad de Ciudad de El Cabo. La donante, Denise Darvall, era una joven de 25 años que había sido gravemente herida en un accidente de tránsito. El receptor era Louis Washkansky, un almacenero de 53 años con una grave afección cardíaca.

Brendan Fraser: aventurero de ley

1968 - Nació Brendan James Fraser, quien es un actor estadounidense que cuenta con varias películas que lo catapultaron a la fama. Algunas de las mismas son "La momia I, II y III", "Viaje al centro de la tierra", "George de la jungla", "Dioses y monstruos", "El veneno de la rosa", "El aire que respiro", "Al diablo con el diablo", "Con honores" y "El scout".

Brendan Fraser en "La Momia".

Nancy Dupláa: una carrera meteórica y exitosa

1969 - Nació Nancy Dupláa, quien es una actriz de cine, teatro y televisión que se adjudicó dos Premios Martín Fierro como mejor actriz protagonista en "099 central" y "La leona". Otras apariciones destacadas son "Comodines", "Nueces para el amor", "Buenos Aires me mata", "Relatos salvajes", "El retiro", y en la televisión "Montaña rusa", "Padre Coraje" y "Poliladron".

Nancy Duplaa, talento nacional.

Jaime Dávalos: al servicio del folclore

1981 - Murió Jaime Dávalos, quien fue un poeta y músico que es uno de los más destacados en nuestro país en el género del folclore. Algunas de sus composiciones más importantes fueron "Zamba enamorada", "Tiempo dorado", "Canción del jangadero", "La golondrina", "La nochera", "Zamba de la Candelaria", "Vidala del nombrador" y "Zamba de San Juan".

Otro alzamiento "carapintada"

1990 - Se produce en nuestro país un alzamiento al mando del "carapintada" Mohammed Alí Seineldín en sitios como el edificio del Comando en Jefe del Ejército, cuarteles del Regimiento 1 de Patricios, en Palermo, instalaciones la fábrica de tanques Tamse, el Batallón de Intendencia 601 y otras unidades. El saldo fue de 13 muertos (entre ellos civiles) y más de 300 heridos.