Martín Miguel de Guemes: guardián del norte argentino

1785 - Nació Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, quien fue un militar y político que participó en las luchas por la independencia Nacional. Llegó a ser Gobernador de Salta, que por esa época comprendía las ciudades de Salta y Jujuy. En la "guerra gaucha" en el norte hizo retroceder innumerable cantidad de veces a los españoles.

Julio Verne: creador de grandes historias

1828 - Nació Jules Gabriel Verne, quien fue un novelista, poeta y dramaturgo francés que es célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Algunas de sus obras importantes son "La vuelta al mundo en ochenta días", "Veinte mil leguas de viaje submarino", "La isla misteriosa" y "De la Tierra a la Luna".

Nació el Gimnasia "entrerriano"

1917 - En la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, se fundó el Club Gimnasia y Esgrima por parte de ocho jóvenes que acordaron fundar una institución, en la cual Miguel A. Tenreyro fue elegido como su primer presidente. Su estadio se llama Manuel y Ramón Núñez, tiene capacidad para 15 mil espectadores y jugó siete temporadas en la B Nacional.

Jack Lemmon: ícono de Hollywood

1925 - Nació Jack Uhler Lemmon, quien fue un actor estadounidense que fue nominado ocho veces al Premio Oscar y se lo adjudicó dos veces, con las películas "Escala en Hawaii" de 1955 y "Salvad al tigre" en 1974. Otras películas destacadas en las cuales actuó con "La carrera del siglo", "El síndrome de China" y "Desaparecido", entre otras.

James Dean: rebelde con causa

1931 - Nació James Byron Dean, quien fue un actor estadounidense que tuvo una gran repercusión en la década del 50. Dean es considerado un icono cultural de desilusión adolescente y de distanciamiento social, y algunas de sus cintas más destacadas fueron "Rebelde sin causa", "Al este del Edén", "Gigante" y "Fixed bayonets".

Nick Nolte: símbolo de la actuación

1941 - Nació Nicholas King "Nick" Nolte, quien es un actor, modelo y productor estadounidense que ha sido tres veces nominado al Premio Oscar pero no pudo ganarlo. Algunas de sus películas más importantes son "El príncipe de las mareas", "Guerrero", "Historias de Nueva York", "La delgada línea roja" y "Un lugar maravilloso".

Florinda Meza: la "novia" del Chavo

1949 - Nació Florinda Meza García de Gómez, quien es una actriz, escritora, guionista, directora, productora y comediante mexicana que es famosa por interpretar al personaje de "Doña Florinda" en la serie mexicana El Chavo del 8. Algunas cintas en las que participó son "Don Ratón y don Ratero", "El chanfle", "Charrito", "Dulce familia" y "La chicharra".

Vince Neil: corazón de Motley Crue

1961 - Nació Vince Neil Wharton, quien es un cantante y compositor estadounidense que es el vocalista de la banda de glam metal Mötley Crüe. Algunas de las canciones más destacadas del grupos son "Girls, Girls, Girls", "Dr. Feelgood", "Kickstart My Heart", "Without You", "Get it for Free", "Time for change" y "Shout at the Devil".

Luis Spinetta: el "flaco" siempre está

2012 - Murió Luis Alberto Spinetta, quien fue un cantante, guitarrista, escritor, poeta y compositor argentino de rock nacional que es considerado como uno de los íconos de nuestra música. Algunas de sus canciones más destacadas son "El anillo del Capitán Beto", "Seguir viviendo sin tu amor", "Muchacha (ojos de papel)" y "La bengala perdida".

Nuevo disco de Ariana Grande

2019 - La cantante estadounidense Ariana Grande lanzó el quinto álbum de estudio , titulado "Thank u, next" por parte de la empresa discográfica Republic Records. Algunas de sus canciones más destacadas son "Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored", "Thank U, Next", "Imagine", "Bloodline", "7 rings" y "Make up".