Día del Ambiente: los hábitos cotidianos que contaminan más de lo que creés

Cada año, el 5 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas desde 1972 para promover la conciencia sobre los desafíos ambientales del planeta. En 2026, la edición está centrada en la acción climática y tiene a Azerbaiyán como país anfitrión. El mensaje de la ONU es claro: el calentamiento global ya superó el umbral de 1,5°C fijado en el Acuerdo de París, y la ventana para revertirlo se achica.

En ese contexto, vale la pena revisar qué hacemos todos los días sin pensar demasiado -y cuánto le cuesta eso al planeta.

Dejar el cargador enchufado sin usar

Los llamados "vampiros energéticos" -cargadores, televisores en standby, routers, electrodomésticos en espera- consumen electricidad de forma constante aunque no se estén usando. Según distintos estudios, este tipo de consumo fantasma puede representar hasta el 10% de la factura eléctrica mensual de un hogar y genera emisiones innecesarias de CO.

Tirar comida

El desperdicio alimentario es uno de los mayores contribuyentes al cambio climático que menos se visibiliza. Cuando la comida termina en la basura, no solo se pierden los recursos usados para producirla -agua, energía, tierra- sino que al descomponerse en los rellenos sanitarios libera metano, un gas con un efecto invernadero varias veces más potente que el dióxido de carbono.

Usar el auto para distancias cortas

Los motores de combustión interna emiten más contaminantes en los primeros kilómetros de funcionamiento, cuando aún están fríos. Los viajes cortos en auto -menos de dos kilómetros- tienen una huella de carbono desproporcionadamente alta en relación con la distancia recorrida. Caminar, usar la bici o el transporte público en esos tramos marca una diferencia real.

Comprar ropa con demasiada frecuencia

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo. Produce alrededor del 10% de las emisiones globales de carbono, consume enormes cantidades de agua -se necesitan más de 7.000 litros para fabricar un par de jeans- y genera residuos tóxicos en sus procesos de teñido y tratamiento. La llamada "moda rápida" aceleró este problema al promover colecciones descartables de bajo costo.

Ducharse con agua muy caliente por mucho tiempo

Una ducha de diez minutos con agua caliente consume entre 100 y 150 litros de agua y demanda una cantidad significativa de energía para calentar esa agua. Reducir el tiempo y bajar un poco la temperatura son dos de los cambios más simples -y efectivos- que puede hacer cualquier persona en su rutina diaria.

Imprimir documentos innecesariamente

La producción de papel implica deforestación, consumo de agua y emisiones en el proceso de fabricación. Imprimir correos, documentos de una sola página o borradores que no se necesitan en formato físico suma una carga ambiental evitable en la mayoría de los casos.