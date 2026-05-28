El Cordobazo: la rebelión de obreros y estudiantes que tomó una ciudad y aceleró la caída de la dictadura

El 29 de mayo de 1969, Argentina era gobernada por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, que desde 1966 había prohibido los partidos políticos, intervenido las universidades y suspendido la negociación colectiva y la actualización salarial. El clima de hartazgo se venía acumulando en todo el país: semanas antes, protestas en Corrientes y Rosario habían dejado muertos y encendido la mecha de una crisis que no tardaría en estallar.

En Córdoba, ese descontento tenía una particularidad: la estrecha relación entre el movimiento obrero y el estudiantil. La ciudad albergaba a unos 30.000 estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba, muchos de ellos concentrados en el Barrio Clínicas, junto a una poderosa base industrial dominada por plantas automotrices. Esa combinación sería explosiva.

Fuente: UNSAM.

Cómo obreros y estudiantes tomaron Córdoba

El detonante inmediato llegó el 12 de mayo, cuando la dictadura sancionó una ley que eliminaba el llamado "sábado inglés": la media jornada laboral del sábado que, en la práctica, equivalía a una semana de 44 horas. La medida golpeó directamente a los trabajadores cordobeses y terminó de unificar a los sindicatos. El SMATA -gremio de los mecánicos, liderado por Elpidio Torres-, Luz y Fuerza -cuyo referente era el combativo Agustín Tosco- y la UTA de Atilio López convocaron a un paro activo con movilización para el 29 de mayo. Los estudiantes adhirieron de inmediato.

Fuente: Télam.

A las 11 de la mañana del jueves 29, las columnas obreras salieron de las fábricas y marcharon hacia el centro. La policía intentó frenarlas: durante la represión fue asesinado el obrero metalúrgico Máximo Mena, lo que encendió aún más la bronca popular. Los manifestantes tomaron el control del centro de la ciudad, levantaron barricadas e incendiaron sedes de empresas multinacionales, símbolos del modelo económico del régimen. Desde los techos del Barrio Clínicas, los vecinos arrojaban piedras sobre la policía. Córdoba estuvo en manos de los manifestantes durante casi 20 horas.

Tosco al frente de la columna y las mujeres en el Cordobazo. Foto de Carlos Ardiles, recuperada en el libro "El Cordobazo de las mujeres", de Bibiana Fulchieri.

La represión, el saldo y el principio del fin de Onganía

El 30 de mayo el Ejército entró a la ciudad y recuperó el control. La represión fue brutal. Si bien no existen cifras oficiales, distintas fuentes calculan entre 20 y más de 30 muertos, además de cientos de detenidos. Entre los arrestados estaban los propios líderes del movimiento: Tosco, Torres y López fueron encarcelados y condenados, aunque recuperaron la libertad a los 17 meses gracias a la presión popular sostenida.

Atilio López hablando y Agustín Tosco, a su lado. Fuente: CTA de los Trabajadores.

Las consecuencias políticas fueron inmediatas: el gobernador de facto Carlos Caballero renunció días después. Onganía intentó resistir, pero el Cordobazo había dañado de forma irreversible la legitimidad de su gobierno. El 8 de junio de 1970, poco más de un año después de la pueblada, Onganía fue desplazado por sus propios camaradas. El proceso que se abrió con el Cordobazo -junto a otras puebladas que vinieron después, como el Viborazo de 1971- terminaría conduciendo al país hacia las elecciones de 1973.

Afiche ilustrado por Ricardo Carpani.

A 56 años, el Cordobazo sigue siendo un símbolo de la capacidad de obreros y estudiantes para actuar en unidad frente a un régimen que creía inamovible.