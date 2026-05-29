La adolescente que desafió a un imperio y terminó en la hoguera: la historia de Juana de Arco

Juana de Arco tenía apenas 19 años cuando fue ejecutada públicamente en Francia acusada de herejía. El 30 de mayo de 1431, una multitud observó cómo la joven era quemada viva en la ciudad de Ruan, en uno de los episodios más impactantes de la historia medieval. Señalada por asegurar que escuchaba voces divinas y convertida en enemiga política de Inglaterra, su muerte quedó marcada para siempre en la historia universal.

Lejos de pertenecer a la nobleza, Juana de Arco había nacido en una familia campesina y creció en un pequeño pueblo francés. Según relató durante años, comenzó a escuchar mensajes de santos y figuras religiosas que le pedían ayudar a Francia en plena Guerra de los Cien Años, el conflicto que enfrentaba a franceses e ingleses por el control del territorio.

A pesar de su corta edad y de no tener experiencia militar, logró acercarse al entonces príncipe Carlos VII y convencerlo de darle tropas. Su participación en distintas batallas levantó la moral del ejército francés y rápidamente comenzó a convertirse en una figura popular y admirada entre el pueblo.

Cómo terminó presa y condenada

El ascenso de Juana de Arco fue tan rápido como su caída. En 1430 fue capturada por tropas aliadas de Inglaterra y posteriormente entregada a autoridades eclesiásticas, que impulsaron un juicio cargado de intereses políticos y religiosos.

Durante el proceso judicial fue acusada de herejía, brujería y de vestir ropa masculina, algo considerado una falta grave para la época. Además, sus declaraciones sobre las voces que escuchaba fueron utilizadas como prueba en su contra por el tribunal religioso.

Finalmente, fue condenada a morir en la hoguera. La ejecución se realizó públicamente en la ciudad de Ruan y quedó registrada como uno de los episodios más crueles y simbólicos de la Edad Media. Según distintos relatos históricos, incluso algunos de los presentes quedaron impactados por la violencia del castigo.

De condenada a santa

Décadas después de su muerte, un nuevo tribunal revisó el caso y anuló la condena contra Juana de Arco. La joven que había sido considerada hereje pasó a ser reivindicada por Francia y se convirtió en un símbolo nacional.

Con el paso de los siglos, su figura ganó todavía más importancia histórica y religiosa. En 1920, la Iglesia Católica canonizó oficialmente a Juana de Arco y la declaró santa, transformándola en una de las personalidades más emblemáticas de la historia francesa.