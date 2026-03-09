Menú
Lunes, 9 de marzo de 2026

Insólito en Bernal: dos motochorros intentaron robar frente a tres policías y escaparon

El episodio ocurrido en la esquina de Pampa y Rocha, en las inmediaciones del Triángulo de Bernal.

Redacción FMQ

Dos motochorros intentaron cometer un robo delante de tres policías y lograron escapar, en un insólito episodio ocurrido en la esquina de Pampa y Rocha, en las inmediaciones del Triángulo de Bernal.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado en esa intersección. En las imágenes se observa el momento en que dos delincuentes que se desplazaban en moto intentan cometer un asalto en plena vía pública, mientras a pocos metros se encontraban tres policías.

Ante la situación, las uniformadas retroceden algunos pasos mientras observan la escena. Una de ellas, según se aprecia en el video, realiza un llamado de emergencia por teléfono.

Finalmente, los motochorros escaparon del lugar sin ser detenidos. El hecho generó sorpresa entre los vecinos y comerciantes de la zona, no solo por el intento de robo sino también porque ocurrió frente a la presencia de personal policial.

