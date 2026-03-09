Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 9 de marzo

Este lunes en la Ciudad y sus alrededores el cielo se presentará parcialmente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 19 a los 25 grados, con viento del noreste rotando hacia el este y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El martes se mantendrá la nubosidad, mientras que las temperaturas estarán en rangos similares a la jornada previa: la mínima será de 18 grados y la máxima de 25 grados, con viento del noreste-

El miércoles el cielo estará algo nublado y las temperaturas oscilarán entre los 19 grados y los 26 grados, con ráfagas.