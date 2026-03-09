Menú
Lunes, 9 de marzo de 2026

Quilmes: en qué consiste el plan de gestión de residuos que aprobó la Provincia

La evaluación técnica provincial determinó que Quilmes cumple con las condiciones requeridas.

Redacción FMQ

El Municipio de Quilmes recibió la aprobación oficial de la prefactibilidad de su Programa Básico Preliminar (PBP) para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en el marco de la Ley Provincial Nº 13.592.

Al respecto, el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio, expresó: "Esta aprobación es un paso muy importante para Quilmes. Significa que la Provincia validó el rumbo que venimos construyendo: un sistema de gestión de residuos más eficiente, ambientalmente responsable e inclusivo".

Y agregó: "Nuestro objetivo es consolidar un modelo que combine planificación técnica, conciencia ambiental, ampliación de la separación en origen y fortalecimiento de las cooperativas de recuperadores urbanos, entendiendo que la política ambiental también es política social".

La medida fue formalizada mediante la Disposición Nº 30/2026 de la Dirección Provincial de Residuos Sólidos Urbanos del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, lo que habilita al distrito a avanzar en la elaboración definitiva de su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU).

La evaluación técnica provincial determinó que Quilmes cumple con las condiciones requeridas para desarrollar un sistema de gestión integral e inclusivo de residuos, contemplando la ampliación progresiva de la recolección diferenciada, el fortalecimiento del trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos y la implementación de nuevas estrategias ambientales.

Con esta aprobación, Quilmes queda formalmente en condiciones de avanzar en la presentación del PGIRSU definitivo con inclusión social, consolidando una política ambiental alineada con la normativa provincial y nacional, y reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la comunidad.

