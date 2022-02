La astrología determina que, según al signo del zodiaco y al elemento natural al que pertenezcamos, existen ciertos rasgos comunes que definen nuestra personalidad. La fortaleza y la debilidad son virtudes que se presenta con menor o mayor intensidad en cada individuo.

De esta manera, no es extraño que símbolos posean un carácter y una personalidad más fuertes e intensos en comparación con otros. La mayoría de las veces, el poder no tiene nada que ver con el dinero, la posición, la autoridad o el título, sino que se relaciona con la capacidad de uno para manifestar su realidad y sus deseos.

Una creencia avalada por la astrología occidental que indica que los doce signos del zodiaco representan doce personalidades o modelos de expresión establecidos. Es importante resaltar que cada uno de los signos tiene tantos rasgos positivos y negativos.

Según explican los expertos en tarot, la forma de ser de cada persona va a depender no solo del signo sino también del decanato (semana del mes que nació la persona) y de la ascendencia (hora en la que vio luz el bebe y que se relaciona con el astro).

Los signos más fuertes y débiles:

Aries

Este signo es el más fuerte del zodiaco. Se caracterizan por ser personas llenas de energías y vitalidad a pesar de que puedan estar entrados en la vejez. Tienen una personalidad muy intensa y aventurera, no se pueden quedar quietos. No le temen a casi nada y siempre están dispuestos a enfrentar nuevos retos sin importar la dificultad.

Escorpio

Si bien son un signo de agua, los escorpianos son muy fuertes de personalidad. Se diferencian del resto del horóscopo por la intensidad que manejan, sobre todo en el plano emocional. Además, poseen gran capacidad para el análisis, mucha fuerza de voluntad y la firmeza más dura que una montaña.

Aries y Escorpio tienen mucha energia positiva.

Cáncer

Otro signo de agua que demuestra que la sensibilidad no los domina. Aunque son conocidos por sus cambios de ánimo, son personas con carácter fuerte. Suelen ser tranquilos, pero si se enojan arde Troya. Son individuos muy seguros de sí mismos y confían ampliamente en sus aptitudes.

Leo

La característica que más los define a los nacidos bajo este signo es su carácter dominante. No le temen a los nuevos retos y los afrontan de manera positiva. Los Leones son entusiastas, creativos y muchas veces comprensivos con las circunstancias de los demás

Cáncer y Leo no le temen a las adversidades, las enfrentan.

Sagitario

Las personas que tienen como astro Sagitario son conocidas por ser 100% realistas, no pierden la cabeza por nada. Se dice que son muy poco emocionales, de hecho saben controlar sus sentimientos y le hacen frente a cualquier situación o persona negativa.

Acuario

Este signo de agua a pesar de lo emocionales que son, la fortaleza esta siempre de su lado. Acuario es muy humanitario, al mismo tiempo que independiente e intelectual. Sus puntos negativos se encuentran en su imprecisión.

Sagitario y Acuario no se dejan llevar por las emociones.

Libra

Los de Libra siempre tenderán al equilibrio entre sus emociones y su carácter. No se dejan llevar por malos comentarios o las energías negativas. Suelen resolver sus problemas hablando con tranquilidad y en pos de sanar. Piensan y luego actúan.

Géminis

Siempre van a tener problemas a la hora de decidir, ya que son inestables en sus emociones y suelen dejarse llevar por las personas. Tienen muy poca capacidad de decisión y suelen ser negativos en cuanto sus opiniones personales.

A Libra y Géminis les cuesta tomar una posición determinada, esto los lleva a estar con personas poco confiables.

Piscis

Las personas de Piscis son considerados como soñadores por eso se dice que no viven en la tierra, sino que están en un mundo imaginario. Son muy confianzudos y por esto siempre caen en las mentiras de las personas. Es uno de los astros más débiles en cuanto a carácter.

Capricornio

Tal vez sorprende que este signo este tan abajo del top, pero las personas que han nacido bajo esta estrella son muy indecisas, les cuesta asumir responsabilidades y no pueden afrontar los problemas solos. Necesitan estar constantemente acompañados y consolados por las personas que los rodean.

Tanto Piscis como Capricornio son signos que necesitan mucha atención.

Virgo

Pueden parecer fuertes y muy justos, pero su gran debilidad es que no se aceptan como son. Siempre quieren renovar su apariencia y sus emociones. Estas personas siempre quieren agradar a todos y no comprenden que no todo el mundo los va a amar. Su obsesión por la perfección, los hace más débiles ante los problemas.

Tauro

Los Tauro son casi incapaces de soportar cualquier cambio en sus vidas. Están acostumbrados a la estabilidad y cualquier modificación les hace temblar. Son personas muy cabeza dura y negativas, les cuesta tener buenas energías.