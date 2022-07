La astrología logra revelar diferentes características ocultas de las personas, hasta incluso, las relacionadas con el plano sexual. Según un minucioso ranking, la fecha de nacimiento puede inferir en la cantidad de centímetros del pene ¡Mirá cuáles son los signos más y menos dotados del zodíaco!

En esta oportunidad, el estudio de los astros llegó a una parte muy privada en la vida de los hombres. Si bien, hoy en día, se entiende que el tamaño del miembro masculino no garantiza el disfrute sexual, la preocupación por la cantidad de centímetros sigue siendo un tabú en la sociedad.

Las medidas varían según la cantidad de personas, dado que cada cuerpo es individual y no hay un parámetro objetivo que determine cuál es el correcto. Sin embargo, en una investigación publicada por Medical News Today en 2019, sostiene que para la mayoría de los hombres el tamaño perfecto de un pene erecto es de 15 centímetros, aunque el promedio real sea mucho menor.

Vale destacar que antes esta cualidad no solo infería en lo estético, sino también en la “virilidad y masculinidad” del hombre, algo que en la actualidad se sabe que no existe ninguna relación más que cultural. No obstante, un insólito estudio aseguró que la astrología sí infiere en las medidas… ¡Mirá los tamaños del pene según los signos!

El ranking de los tamaños del pene según la astrología

Dentro de esta investigación, hay tres signos que lideran el podio de los mejores dotados, superando la brecha de los 20 centímetros: Escorpio, Capricornio y Cáncer. Mientras que, en la vereda opuesta, Sagitario, Piscis y Virgo se encuentran por debajo de los 14 cm. La lista se completa con:

Escorpio: 23 cm Capricornio: 22 cm Cáncer: 21 cm Tauro: 20 cm Acuario: 19 cm Libra: 18 cm Géminis: 18 cm Aries: 15 cm Leo: 14 cm Sagitario: 13 cm Piscis: 12 cm Virgo: 11 cm



Es importante destacar que, investigadores del Medical News Today aseguraron: “El tamaño medio del pene es de 8,8 cm. cuando está flácido y 12,9 cm. cuando está erecto. Aunque los resultados varían ligeramente, la mayoría de los estudios estiman que el promedio está dentro de este rango”.

También, confirmaron que no existe ninguna relación entre las edades de los hombres y la medida de su miembro; mientras que, solamente si la longitud es menor a 7,5 centímetros cuando está erecto, se considera un tamaño inferior a la media.

