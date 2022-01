Aunque cueste reconocerlo, en menor o mayor medida, los celos son parte de la vida por diferentes motivos ya sea con una pareja, un amigo, un familiar o cualquier persona con la que uno mantenga un vínculo sentimental.

Los celos pueden interpretarse como una conducta demostrativa de preocupación y amor hacia el otro.

Existen diferentes tipos de celos, a nivel cognitivo, que son los que se asocian a pensamientos distorsionados e intrusivos. A nivel conductual, es cuando una persona tiene conductas de control y supervisión del comportamiento con el otro, es decir, necesitan mantener el contacto de forma constante. También existen los celos a nivel emocional, aquellas personas que poseen sentimientos negativos hacia el entorno con el que se relaciona la persona que quieren.

Algunos creen que el grado de celos depende del signo zodiacal

Varios especialistas vinculan a estos comportamiento con la baja autoestima, la inseguridad, las creencias y expectativas sobre las relaciones, pero mientras no lleguen a ser celos enfermizos y no sea algo de la cotidianidad, esto no afectaría en gran proporción a una relación. Otros creen que, dependiendo del signo zodiacal algunos tienen un grado más alto de celos que otros.

A continuación, te mostramos un ranking de los signos más celosos en el zodiaco. ¿Sos parte de este ranking?

Los 5 signos más celosos del zodiaco

En primer lugar, el signo más celoso de todos es Escorpio. Al ser seres tan apasionados, experimentan el amor y el odio profundamente. Son muy celosos, pero cuando lo están es porque se sienten seguros de que hay algo que los desestabiliza. Este signo se encuentra entre los más posesivos del zodiaco, es por eso que sus celos pueden llevarlo a actos de venganza.

En el segundo puesto tenemos a Piscis. Son personas que cuando se enamoran, entregan absolutamente todo, es por eso que, con la sensibilidad y desconfianza que los caracteriza, si no reciben lo mismo surgen los celos inmediatamente. Un piscis es una persona que no se va a guardar si algo le molesta, ¡para nada! No les importa en que situación estén, si hay algo que les produzca celos lo harán notar.

Si hay alguien que no tiene paciencia, claramente es una persona de Aries. Aunque nunca demuestran sus celos, un ariano siente que ser celoso es un motor para mejorar, porque si demuestran el enojo, los demás podrán verlo como una persona débil. Es por eso que ante una situación que no les agrada, se ponen a trabajar. Además, son seres muy pasionales con todo lo que los rodea.

Escorpio, Piscis, Aries, Capricornio y Leo son los signos más celosos

Cuando pienses que un capricorniano es tranquilo y nunca se molesta, tenés que saber que estás en lo incorrecto. Una persona de este signo puede llegar a averiguar los más mínimos detalles de una situación que le moleste. Cuando están en pareja, pueden llegar a tener una dependencia total del otro, esto se debe a que entregan todo su cariño. Pero, ¡ojo! Esto no pasa siempre, solo cuando realmente se enamoran. Incluso, los celos pueden llegar a jugarle una mala pasada a un Capricornio.

Leo es un signo muy intuitivo, por eso, cuando sienten algo extraño se llenan de ira. Sea cual sea la escena, una persona de este signo lo dirá, no puede guardárselo. Pero hay que rescatar algo bueno, sus celos son por poco tiempo y no son controladores pero sí les gusta sentir que son únicos para la otra persona. Lo que no ayuda a los de Leo es que tienden a ser infieles.