Mercurio retrógrado 2026: por qué este año será clave para revisar el pasado y sanar viejas heridas emocionales

Mercurio retrógrado es un fenómeno astronómico, una ilusión óptica por la diferencia de velocidad orbital con la Tierra, que ocurre tres veces al año.

En astrología, estos períodos se consolidan como ciclos de revisión, lentitud y replanteo en la comunicación y los vínculos cotidianos.

El 2026 presenta una particularidad: los tres retrógrados ocurren en signos de agua (Piscis, Cáncer y Escorpio). Esto acentúa el foco en las emociones y la memoria por encima de los asuntos logísticos, revisando historias personales y el peso de lo que no se dijo en su momento.

El impacto en Cáncer: hogar y memoria





Entre el 29 de junio y el 23 de julio de 2026, el foco se desplazará hacia el hogar, la familia y la protección emocional. Este tránsito no se limita a los clásicos inconvenientes técnicos, sino que revuelve conversaciones que se creían cerradas.

Es un período marcado por la sensibilidad y la tendencia a idealizar el pasado, lo que propicia reencuentros y mensajes inesperados. La clave durante estas semanas será procesar lo que surge desde el interior con paciencia.

El efecto según tu signo





El elemento agua será el epicentro del cambio, aunque los signos de fuego también sentirán la presión por la falta de velocidad:

Signos de agua (intensidad máxima) :

Cáncer: enfrentará una revisión interna intensa centrada en sus objetivos reales y metas laborales.







enfrentará una revisión interna intensa centrada en sus objetivos reales y metas laborales. Escorpio: traerá a la superficie conversaciones postergadas y acuerdos que requieren una nueva mirada.







traerá a la superficie conversaciones postergadas y acuerdos que requieren una nueva mirada. Piscis: experimentará una activación espiritual e intuitiva, aunque deberá usar recordatorios para evitar la distracción.





El 2026 presenta una particularidad: los tres retrógrados ocurren en signos de agua (Piscis, Cáncer y Escorpio).

Signos de fuego (gestión de la fricción) :

Aries: podría presentar dificultades para lidiar con la ralentización del ritmo diario.

Sagitario: es probable que encuentre retrasos en proyectos que ya consideraba definidos.

Leo: se le aconseja no forzar el movimiento; el tránsito pide mayor consciencia en cada acción.

Recomendaciones para el tránsito





Para atravesar este período con éxito, los expertos confirman ciertas pautas que evitan malentendidos comunes:

Qué evitar: no es el momento ideal para tomar decisiones definitivas, firmar contratos importantes o iniciar mudanzas.

Qué priorizar: es la etapa perfecta para cerrar capítulos, tener esas charlas postergadas y revisar la relación con la familia de origen.

Conviene chequear mensajes antes de enviarlos y utilizar el tiempo para concluir lo pendiente en lugar de iniciar proyectos nuevos.

El ciclo finalizará el 23 de julio de 2026, devolviendo la claridad sobre los temas que el fenómeno removió.

Esta etapa de introspección se presenta como la oportunidad definitiva para sanar el pasado y fortalecer los cimientos de nuestra pertenencia emocional.