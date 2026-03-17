¿Cuándo se termina Mercurio retrógrado y qué día llega el "alivio"?

Durante marzo de 2026, muchas personas sintieron los efectos de Mercurio retrógrado en lo cotidiano: mensajes que no llegan, planes que se caen o esa sensación de que todo cuesta un poco más de lo normal. Es un período que suele poner a prueba la paciencia y obliga a frenar, revisar y repensar algunas decisiones.

Sin embargo, aunque el tránsito retrógrado tiene una fecha de finalización, su energía, según la astrología, no desaparece de un día para el otro. Existe una especie de "eco" que se extiende unos días más y que marca una transición gradual, donde de a poco las cosas empiezan a ordenarse y se recupera cierta claridad.

¿Hasta cuando seguirán los efectos de Mercurio Retrógrado?

¿Hasta cuando seguirán los efectos de Mercurio Retrógrado?

Aunque el 20 de marzo de 2026 marca el final "oficial" de Mercurio retrógrado en Piscis, la sensación de alivio no llega de inmediato. Muchas personas esperan ese día como un corte definitivo, pero en realidad lo que empieza es una etapa más sutil donde las cosas todavía se están acomodando.

Esto ocurre porque, una vez que el planeta retoma su movimiento directo, entra en lo que se conoce como fase de "post sombra". Es un período en el que deja de retroceder, pero aún no avanza con total fluidez, por lo que algunas demoras, confusiones o malentendidos pueden seguir presentes por unos días más.

En términos prácticos, es como si todo empezara a destrabarse de a poco. Las conversaciones fluyen mejor, los planes vuelven a tomar forma, pero todavía pueden aparecer pequeños contratiempos o situaciones que requieren una segunda mirada antes de cerrarse por completo.

Esta etapa se extiende hasta el 9 de abril de 2026, momento en el que finalmente se considera que la energía de Mercurio vuelve a la normalidad. Recién ahí se siente con más claridad que las decisiones avanzan sin tanta interferencia y que la comunicación recupera su ritmo habitual.

Mientras tanto, el paso de Mercurio por Piscis sigue marcando un clima más emocional e intuitivo. Es común que cueste poner en palabras lo que pasa internamente o que aparezcan dudas difíciles de explicar, por lo que conviene tomarse un tiempo antes de actuar impulsivamente.

Lejos de ser algo negativo, este tramo final también tiene su lado positivo: invita a revisar lo aprendido durante el retroceso, a ordenar ideas y a cerrar temas pendientes. Es una oportunidad para ajustar detalles antes de avanzar con más seguridad.

Por eso, aunque el retroceso haya terminado, lo mejor es no apurarse demasiado. La energía se va acomodando gradualmente y, si se la sabe aprovechar, permite encarar lo que viene con más claridad y menos errores.