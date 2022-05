Seguramente muchas veces te paso de que alguien te sonríen todo el tiempo y después de un tiempo te traiciono o engaño para beneficiarse. Aunque resulte extraño, la astrología le dio un sentido a estas actitudes deshonestas y explicó que hay signos que tienen tendencia a ser falsos tanto con personas de su entorno como con desconocidos.

El Horóscopo Negro es aquel que muestra el lado oscuro de las casas astrales. Mientras que el original solo refleje el lado positivo de la personalidad de una persona, evitando mencionar defectos o malas intenciones, el otro, como su nombre indica su nombre, representa lo maligno y negativo de cada uno de los astros.

.

A lo largo de la vida uno se va encontrando con personas que no son de confiar porque no juegan de la mano con la verdad. Se presentan como los mejores amigos, buena onda, que escucha todos tus problemas y luego se ríen con los demás de vos y planea una traición en su propio beneficio. Para el estudio astrológico, está peculiar característica no varían según orientación sexual, sino por el astro que rige al individuo.

Si bien ningún signo es 100% bueno, hay algunos que poseen peculiaridades malas que hacen que aquellas personas que parecen dulces e inofensivos, sean capaces de todo para hacerte la vida imposible y beneficiarse ellos mismos. Las personas nacidas bajo estos astros son los más falsos de todos.

.

Virgo

Es considerado el signo más falso del zodiaco. Esto deriva de su obsesión constante por el orden y la perfección. Cuando ellos fallan les cuesta mucho reconocerlo y se pueden enfurecer con cualquier persona que se lo remarquen, pero si otro se equivoca les gusta criticar, señalar los defectos y van a sentirse mejores por el error ajeno.

Si siéntente que un conocido les está por hacer daño o los está por cambiar, suelen ponerse a la defensiva y no van a dudar en sacar los trapitos al sol. Suelen hablar más de la cuenta apropósito y utilizan toda la información que tienen para su beneficio. Pueden hacer mucho daño y hasta pueden retener a las parejas aunque ya no las quieran.

Virgo tiene una naturaleza negativa y una cualidad mutable.

Géminis

Podría compartir perfectamente el puesto número uno con Virgo, pero se diferencian un poco. Su principal característica lo delata. Este astro es conocido como el doble cara y nunca se sabe lo que puede pasar con ellos. Su estado de ánimo con los demás va a depender de como los traten, pero sobre todo del humor que tengan. Son extrovertidos y van a manifestar sus emociones a toda costa porque les gusta ser el centro de atención.

.