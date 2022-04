Siempre que ocurre un eclipse solar el mundo se carga energéticamente. Este fenómeno astronómico no será distinto y tendrá la particularidad de que coincide con la Luna Nueva en Tauro, lo cual significa que estaremos ante un acontecimiento bastante poderoso.

El eclipse solar en Tauro se podrá apreciar desde este sábado 30 de abril entre las 15.45 y las 19.37 de la Argentina, según infirmó el sitio web de meteorología y astronomía Time and Date. Se estima que la hora en la que el fenómeno natural se verá en su esplendor (cuando la Luna cubra la mayor parte del Sol) será a las 18.09. Vale señalar que se podrá ver con mayor precisión en el hemisferio sur. En tanto, para una mejor protección visual y precaución, la NASA recomendó dejar de usar pantallas como el celular, la computadora o el televisor desde media hora antes.

En tanto, representa un gran valor en términos astrológicos, además de astronómicos. En esta última instancia, significa que la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra porque estos tres están alineados. No obstante, según el Horóscopo, estos acontecimientos marcan un antes y un después en el camino de los signos.

El nuevo eclipse solar traerá enormes poderes energéticos que influirán en los signos del zodiaco.

De acuerdo con lo detallado por el Horóscopo Negro, sitio web especializado en astrología, todo el mundo en general “va a sentir que necesita cambiar el rumbo de sus pasos para hacer algo muy grande, porque hay que dejar espacio para las cosas nuevas que el destino nos puede traer”. También añadió: “Es un buen momento para reflexionar con calma y observar con astucia. Todo lo que tiene que ser, SERÁ y todo lo que tiene que llegar a nuestras vidas, llegará”, asegura.

Para conocer en profundidad qué te podés esperar del próximo eclipse solar según tu signo del zodiaco, seguí leyendo la descripción de los astros.

ARIES

Empezá a buscar un plan B si tenés en mente hacer algún cambio en tu vida laboral. No arriesgues y actúes a lo loco, Aries, ahora no es un buen momento para ir a la aventura en ese terreno. La energía de este eclipse solar también te va a invitar a que te alejes de una relación en la que te habías volcado mucho. Ese gesto te puede ayudar a saber si lo que sentís por esa persona es amor de verdad…

TAURO

Hay cosas que no podés aceptar y menos aún en tu temporada, Tauro, pero con la energía de este eclipse vas a aprender una lección muy importante para vos. Es hora de reconocer todo lo que avanzaste y cambiaste, es un buen momento para que aprecies la evolución tan positiva que hay dentro de vos. Ahora sí que sentís que nada ni nadie te podrá parar, ya no hay fantasmas del pasado que te puedan parar, porque algo en vos se despertó. Lo sentís…

GÉMINIS

Sos puro amor, Géminis, pero lo sos hasta cierto punto. La energía de este eclipse solar te va a poner de los nervios, sobre todo con un tema del que no querés hablar. Sabés que estás silenciando cosas que no deberían ser silenciadas. Lo hacés porque no te apetece enfrentarte a esas cosas ahora mismo. Pero Géminis, es lo que tenés que hacer. Si estás intranquila/o por un tema concreto, hablá con alguien y buscá alguna solución. Y hacelo antes de que sea demasiado tarde.

CÁNCER

La energía de este eclipse te va a invitar a cerrar algo que es muy doloroso para vos. No te aferres a esas promesas que aún no se cumplieron, o a ese antiguo amor que todavía sigue apareciendo. Si lo hacés, podrías alejarte de esas sensación de vacío que tenés algunas veces. Hacelo, Cáncer, aunque te cagues de miedo por dentro. Confía en vos, en tus habilidades, en tu fuerza interna, en tu astucia y en tu bondad, porque si luchas con fuerza, llegarás muy lejos.

LEO

Este eclipse te lleva a toda velocidad al maravilloso mundo de las reflexiones profundas. Tenés que escuchar a tu corazón y disfrutar del proceso. Podés hacer una lista de esas pequeñas cosas que dejaste de disfrutar por estar siempre ayudando a los demás. Ahora deberías tomarte en serio tu propia carrera y tus necesidades. No te distraigas con el vuelo de una mosca, por favor, reflexioná mucho sobre qué dirección vas a tomar a partir de ahora y encontrá tiempo para hacer cosas que amás.

VIRGO

Los gastos innecesarios están acá, a tu lado y en tu mente en todo momento. Es muy posible que la energía de este eclipse te ponga de los nervios. Te va a resultar un poco difícil controlar tu impulso para no hacer gastos tontos, pero si querés, podés, y lo sabés. Intentá reflexionar un poco sobre algunos pensamientos críticos que están teniendo sobre alguien especial. Ponete en el lugar de esa persona antes de decir nada…

LIBRA

No te desesperes si te desconcentrás más de lo habitual, no olvides que estamos frente a un gran eclipse. Ahora es ideal que busques tiempo para encontrar un equilibrio entre tu vida y tu trabajo. Este eclipse te va a hacer reflexionar mucho, sobre todo con el tema de las finanzas. Querés invertir en algo muy importante para vos y lo querés hacer ya, pero la energía de este eclipse te va a ayudar a meditar con cautela, equilibrando siempre la balanza. Sé libre de tomar la decisión que quieras, pero con cabeza, Libra…

ESCORPIO

Es hora de volver a tener esa vida social que tanto anhelás y que tanto te mereces. Es un buen momento para que elijas con astucia tus próximos compañeros de aventuras. Salí de tu zona de confort, Escorpio, salí y divertíte como te dé la gana. La energía de este eclipse te va a invitar a que confieses algo que te preocupa últimamente. Tu semblante luce muy preocupado por un asunto familiar, así que deberías hablar con alguien que te de mucha paz…

SAGITARIO

Observa muy bien los movimientos de alguien a quien tenés entre ceja y ceja. El enemigo puede estar más cerca de lo que parece, Sagitario, observá con mucha atención y no hagas nada precipitado dentro en tu lugar de estudios o de trabajo. La energía de este eclipse te va a invitar a dejar de lado ese ritmo de vida frenético que llevaste durante este último mes. Vas a tener que dejar de lado algunos viejos hábitos que no te dejan descansar en paz.

CAPRICORNIO

Los cambios positivos llegan con lentitud a tu vida, pero al fin van a llegar. Todo lo bueno que estuviste haciendo durante estos meses, volverá a tu vida ahora, en forma de cosas muy positivas. Te mereces muchas oportunidades en el terreno laboral y ¿sabés qué? Es posible que tengas algunas sorpresas dentro de muy poco. La energía de este eclipse te va hacer sentir muy bien, como no te sentías desde hace algunas semanas.

ACUARIO

Sabés que hay una relación de amistad que se ha enfriado con el tiempo, pero con esa energía de este eclipse es muy probable que todo cambie de manera positiva. Quien quiere arreglar algo, lo termina consiguiendo, eso es así Acuario. Ahora mismo no quieres nada tóxico en tu vida, por eso es muy recomendable que mantengas una conversación si deseás que así sea. Querés que tus relaciones más divertidas sigan estando en tu vida…

PISCIS

Pedí un deseo y disfrutá de lo que puede llegar después. Este eclipse solar te va a invitar a confesar esas cosas que piensas y que nunca decís. ¿Cuándo será el momento perfecto de confesar ese algo que llevás callando desde hace unos meses? Tenés algunas preocupaciones que no te dejan dormir, pero también tenés muchos motivos para estar muy ON FIRE con la vida, así que no te desanimes pececito.