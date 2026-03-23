¿Oscuridad total? Un nuevo eclipse dejará al mundo sin luz solar como nunca

Se aproxima un evento astronómico que va a transformar por completo la percepción del día. Con un eclipse solar total, la luz empezará a disminuir de forma inusual, el cielo tomará otro aspecto y el entorno quedará envuelto en una claridad mucho más débil de lo habitual, generando un clima extraño para ese momento.

Por unos instantes, el Sol se ocultará totalmente y el paisaje cambiará de manera notoria. No se tratará de nubes ni de un fenómeno climático, sino de un oscurecimiento pleno en medio del día, que solo podrá observarse desde una zona muy puntual del planeta, creando una escena única para quienes estén allí.

¿Qué se sabe sobre el eclipse solar total que viene pronto?

¿Qué se sabe sobre el eclipse solar total que viene pronto?

El próximo 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un fenómeno astronómico que ya genera expectativa en todo el mundo: un eclipse solar total cuya fase de oscuridad se extenderá por más de seis minutos, una duración poco común para este tipo de eventos vistos desde la superficie terrestre. Este tiempo lo convierte en uno de los eclipses más largos registrados en lo que va del siglo XXI.

La zona donde se verá la oscuridad total formará una franja que atravesará regiones muy pobladas, lo que no suele ocurrir en eclipses tan prolongados. El recorrido incluirá el sur de España, el norte de África y parte de Medio Oriente, permitiendo que millones de personas puedan presenciar cómo el día se transforma en noche en pleno horario diurno.

Entre las ciudades que quedarán dentro de la trayectoria principal se encuentran Málaga, Cádiz, Tánger, Luxor, Yeda y La Meca. En estos lugares, la totalidad alcanzará su punto máximo, con un lapso estimado de seis minutos y 23 segundos, algo excepcional dentro de los parámetros habituales de estos fenómenos.

A pesar de que el eclipse podrá observarse en varias zonas del hemisferio norte, en Argentina no será visible en su fase total. Por ese motivo, quienes deseen vivir la experiencia completa deberán viajar hacia alguno de los países ubicados dentro de la trayectoria de la sombra lunar, algo que muchos aficionados y científicos ya están organizando con anticipación.

Durante esos minutos de oscuridad, será posible apreciar detalles del Sol que normalmente no se ven, como su corona, la capa externa de su atmósfera, además de algunas estrellas y planetas brillantes que aparecerán en pleno día. Este tipo de condiciones, sumadas a los cambios momentáneos en la temperatura y en la luz ambiental, hacen que el evento no solo sea relevante para la ciencia, sino también una experiencia visual y sensorial única para quienes puedan presenciarlo en directo.