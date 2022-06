Los signos del zodíaco chino representan características de la personalidad. Algunas de ellas pueden ser virtuosas o, por el contrario, denotan un lado oscuro y vengativo de nuestro temperamento. Conocé cuáles de los 12 animales de la astrología oriental se destacan por su crueldad.

El primer calendario lunar chino se creó en el año 2937 A.C. De ahí en más, fueron incorporándose signos hasta que cada uno cumpliera un ciclo de 12 años. Hoy en día, se reconocen 12 animales que influyen en nuestra identidad: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

Cada uno representa diferentes formas de percibir o de actuar en el mundo. Por ejemplo, según nuestro año de nacimiento, podríamos tener tendencia a un carácter más reaccionario que roce la maldad. Así sucede con los siguientes tres del horóscopo chino, a quienes les cuesta controlar su fuerte temperamento:

Rata

Las personas nacidas bajo el signo del zodíaco de la Rata, en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020, suelen ser muy cuidadosas con sus pertenencias. Les gusta ser ahorradores y administrar meticulosamente su economía. Sin embargo, cuando ven amenazado su dinero o agreden a su círculo más íntimo, reaccionan con vehemencia. No tienen problema en defender con ímpetu lo que sienten como propio, aunque su reacción no sea positiva para el resto.

Tigre

En este caso, hablamos de los nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. El Tigre es un animal que se destaca por su fuerza y pasión, son personas llenas de energía que no pasarán desapercibidas. No obstante, si se encuentran en una situación de vulnerabilidad, no dudarán en salir al cruce y usar sus garras hasta retornar a un lugar seguro. Su rugido asustará a más de uno.

Justamente, en el horóscopo chino del 2022, comenzó un nuevo ciclo liderado por el Tigre. En este caso, cuenta con la particularidad de estar acompañado por el elemento Agua (años finalizados en 2 o 3).

Serpiente

Según el horóscopo oriental, a las personas nacidas en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 las rige la serpiente. Se trata de individuos muy astutos y prudentes, que saben bien lo que quieren y cómo protegerse ante diversos atacas. Si bien se destacan por su enorme lealtad, también pueden volverse posesivos con sus seres queridos. Por eso, ante una amenaza, estarán predispuestos a atacar con decisión.