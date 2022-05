¿Compartirías tu pareja? ¿Te parece que es posible una buena convivencia en un noviazgo abierto?. Si bien hay personas que consideran que esta práctica es una locura, es un tema muy vigente en la sociedad. Aunque nos parezca algo completamente nuevo o hasta un tabú, hay signos que se relacionan con el compromiso de esta manera, de hecho, hay algunos pueden sentir amor por más de un individuo y están completamente a favor del poliamor.

Una relación de este tipo es el vínculo afectivo, sexual y emocional que mantienen tres o más individuos entre sí. Si bien se establece una apertura del noviazgo, se destaca como característica que respetan las condiciones comúnmente atribuidas a la monogamia como por ejemplo el compromiso entre ellos y durabilidad. El horóscopo define que hay algunas casas astrales con más afinidad a estas formas de vida teniendo en cuenta sus peculiaridades naturales.

.

Sagitario

No se puede negar que las personas que nacieron bajo esta estrella zodiacal son las que tienen la cabeza más abierta a experimentar cosas nuevas y desconocidas. Si bien parecen un tanto fríos en el amor siempre buscan compartir y hacer sentir deseado a quien los acompaña. Al tener mucho para dar, podrían tener sin inconvenientes más de tres relaciones en simultáneo. Si bien lo pueden ocultar en un primer momento, no tendrán temor de confesarse porque para ellos no está mal.

Sagitario busca constantemente desafíos porque esto lo entretiene. Los hombres que sean de este astro, van a estar en constante relevo de mujeres que les parezcan únicas. Les gusta tener el control de todo y ante cualquier intención de su pareja de cambiar a la monogamia, podría abandonar a dicha persona con tal de proteger sus ideales.

Sagitario es el signo más abierto al poliamor.

Acuario

Es uno de los signos más amorosos y cariñosos, de ahí radica su afán por tener más de una relación. Se enganchan fácilmente y rápidamente y además, les cuesta decidirse y enfocarse en una sola persona. Tratarán de ser honestos y van a hacer lo posible para que su novix acepte la pareja abierta.

Este astro siente que la mejor manera de vivir el amor es comprometiéndose con otros. Se puede destacar que este, al ser elemento de agua, es muy sensitivo, pero eso muchas veces no alcanza para saciar la búsqueda eterna de compañía “perfecta” que reúna todo lo que él quiere y necesita para ser feliz.

Acuario tiene mucho amor para dar por eso es adepto al poliamor.

Aries

Su planeta Marte encarna el arquetipo clásico del guerrero, lo que significa que es un conquistador innato en todos los ámbitos de su vida. Una vez que un aries se pone una o varias personas con objetivos, va a hacer un trabajo constante para obtener lo que quiere. El amor para él es un campo de batalla.

Su animal o figura, el carnero, simboliza fertilidad con lo cual tiene una conecta enorme con la fuerza y energías sexuales. A comparación de los otros signos, ellos ven el poliamor como una cuestión del sexo y no con el sentimiento. Por eso, puede tener una pareja oficial y otras ocasionales.