Cuando parecía que el cielo comenzaba a calmarse tras finalizar la retrogradación de Mercurio, un nuevo tránsito podría generar problemas en las relaciones amorosas. Desde este sábado 4 de junio al 22 de octubre, se encontrará Saturno retrógrado y tres signos del zodíaco estarán más propensos a sufrir una separación.

Según la astrología, Saturno es uno de los planetas que rige los límites y las restricciones. En su posición directa nos impulsa a ser más responsables con respecto a nuestros vínculos y a los compromisos que afrontamos. No obstante, su retrogradación en el signo de Acuario cambiará la perspectiva.

Las personas que afronten dudas con respecto a sus relaciones tendrán un buen momento para reflexionar internamente sobre si ese es el compromiso que quieren para su vida, pero, principalmente, será un tiempo propicio para entrar en acción. Saturno retrógrado no dejará lugar para la duda.

Si ya lograste profundizar durante la temporada de eclipses, hoy se presenta otro clima astrológico intenso pero gradual. Conocé cuáles son los signos que podrían sufrir una ruptura de pareja durante este período:

Aries

Todos los nacidos en temporada ariana (21 de marzo al 19 de abril) verán grandes cambios en sus vínculos. Si llevas mucho tiempo en una relación que no te genera bienestar, será un buen momento de entrar en acción, algo natural en Aries.

Ya no alcanzará con mantener en secreto el malestar que te genera la pareja, ni tampoco esa actitud “pasivo-agresiva” de evitar una conversación de cierre mientras sigues con tu vida con otra persona.

Recordá que el planeta de los anillos también es el de la retribución kármica, para cuidar de uno mismo hay que aprender a cuidar del otro.

Géminis

Las personas nacidas entre el 21 de mayo y el 20 de junio también podrán afrontar una separación. Luego de la confusión que les generó el retroceso de Mercurio, su planeta regente, este tránsito los obliga a hacerse cargo de sus compromisos.

A pesar de que Géminis se conoce como “el gran comunicador”, su elemento aire no lo deja estar 100 por ciento cómodo en la expresión de sus emociones. Cuando se trata de amor, el silencio predomina.

En este caso, será importante reflexionar sobre la responsabilidad a la hora de vincularse y tomar una decisión, sin desaparecer primero.

Cáncer

Durante las primeras etapas de este tránsito, el signo de cáncer (21 de junio al 22 de julio) tomará decisiones de las cuales no se arrepentirá. Los sentimientos que, durante tanto tiempo, quedaron guardados dentro de la coraza, saldrán a la luz en forma de valoración personal.

Si sostenes una relación que no te genera bienestar, tendrás la oportunidad de hacer un viaje interior y marcar los límites necesarios. Mientras que eso seguro, después de tanto guardar tus verdaderas emociones, no sería extraño que tu pareja se sorprenda ante la ruptura. No era algo que se veía venir.

Otros signos

Vale destacar que, además de Aries, Géminis y Cáncer, los efectos de la retrogradación se reflejan en todos los signos del zodíaco. Mientras que Saturno, al ser un signo fijo, generará un impacto más profundo en los signos que mantengan esta característica: Acuario, Tauro, Leo y Escorpio, quienes tendrán que enfrentar problemas que creían superados.