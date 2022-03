Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, la semana del 7 al 13 de marzo traerá muchas sorpresas y te abrirá puertas que venís buscando hace mucho tiempo. Sin importar el signo que seas, estas jornadas serán sorprendentes y llenas de bendiciones. Entérate cómo te irá en el horóscopo de salud, dinero, amor y trabajo.

Durante los próximos días, las estrellas arrojarán luz sobre tu estado laboral, tu vida amorosa, tu estado de salud y habrá posibles novedades en tu situación económica. Escucha lo que los astros tienen que decirte en el horóscopo y aprovecha al máximo sus consejos.

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Será una semana perfecta para comenzar a buscar una nueva alternativa para solucionar los conflictos afectivos que venís arrastrando hace un tiempo. Durante estas jornadas tendrás el espacio ideal para entablar una conversación profunda con un ser querido.

Los astros te piden que seas completamente sincero con tu vida. Es momento de decidir que es lo mejor, sacar a las personas y cosas que te lastiman. Sin dudas estas jornadas, serán completamente dedicadas al discernimiento.

Aires, tu color será el amarillo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Del 7 al 13 de marzo comenzará una etapa muy interesante en el plano laboral. Si estás desempleado o querés cambiar el trabajo, esta semana se abrirá un nuevo horizonte. Si sabes actuar bien, si te esforzás y salís de tu zona de confort, se perfila un año con mucho éxito.

En el plano afectivo, también estas en hora buena. Si estas en pareja, estas jornadas te sentirás compenetrado y muy entendido por tu amor. En el caso de que no tengas novio/a, estas jornadas encontraras a alguien que te dará lo menciona. Se acerca el equilibrio que buscas hace mucho.

Tauro, el verde claro te acompañará.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las estrellas puede que alteren tus planes con respecto a las finanzas y tu economía diaria. Tendrás gastos que te molestaran, pero durante el año recuperaras lo perdido. La paciencia no se caracteriza en vos, sin embargo, para salir de esta mala racha lo tendrás que emplear.

En el plano amoroso, afectivo, deberás aprender a distribuir tus energías en la jornada diaria. Lo importante es que trates de no tener tantos altibajos emocionales, ya que estos podrían afectar más a tus seres queridos que a vos. La buena noticia de la semana, es que se liberara un compromiso molesto que venís sufriendo hace algún tiempo.

GÉMINIS, tu color será el coral.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Esta semana deberás aprender a decir que no en circunstancia afectiva que se presentaran. Sos una persona muy paciente y amorosa con las personas que amas, pero a veces las personas se aprovechan de tu entrega. Estos días debes estar atento a lo mencionado.

Los inconvenientes de las próximas jornadas no deberían alterarte, si te manejas con prudencia. Tenés que entender que a veces las cosas no son siempre se presentan como esperas y no podés cambiar los hechos.

Cáncer, el color turquesa es tu fiel aliado esta semana.

LEO (23 DE JULIO AL 232 DE AGOSTO)

En cuanto a lo laboral, estas próximas jornadas sentirás alguna sensación de desconfianza con algún compañero de trabajo. Esto te hará sentir cierto desequilibrio y te hará cambiar de humor constantemente. Trata de no dejarte de llevar por tus impulsos, estos te pueden traer más problemas.

Tu familia es tu hogar, el lugar donde sos feliz, por eso separa las cosas del trabajo del plano afectivo. Los astros te piden que ejercites el control propio, solo así podrán mejorar las cosas.

Leo, el color de la semana es el cian.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Esta semana llegará una noticia en el plano económico que te hará tomar una decisión importante. Serán jornadas de gestiones y movimiento de papeles y trámites.

Para tu tranquilidad, se ordenará una situación afectiva que te viene afectando e incomodando hace mucho tiempo. Todo tendrá su tiempo y su espacio si pones la voluntad para que las cosas se solucionen.

Virgo, el color lila te será de ayuda esta semana.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Si naciste bajo este signo zodiacal, será una semana de decisiones muy relevantes. Si estás buscando cambiar de trabajo, la determinación que tomes con respecto a situación laboral será positiva para el resto del año. Vas a salir de tu zona de confort, pero no temas.

Las cuestiones familiares no son de tu agrado, sin embargo, deberás resolver algunos conflictos para que el entono siga prosperando. Te costará tomar una medida, el consejo de los astros es que hagas lo que sienta tu corazón.

Libra, tu color será el verde lima.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los próximos días serán un poco complicados, puede ser que sientas que las cosas se derrumban y que no están bajo tu control, pero no veas todo en forma negativa. Cada sensación positiva que logres tener durante esta semana será recompensada.

Tené paciencia, los resultados que esperas van a llegar cuando menos te lo imaginas. Lo mejor que podés hacer desde el 7 al 13 de marzo es aplicar la simpleza en tu diaria, no necesitas tener mucha gente ni muchas cosas en tu vida.

Escorpio, el color melón te acompañará.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Lo importante de las jornadas que se vienen, será la posibilidad de realizar una cita importante que esperas desde hace mucho tiempo. Se abrirá la puerta de tu corazón al amor que tanto estabas pidiendo.

En cuanto a lo laboral, se te recomienda que no te comprometas a concurrir a reunión que no deseas ir. Es probable que un compañero te lo pida como favor, para reemplazarlo, pero no cargues con culpas innecesarias.

Sagitario, el color lavanda será tu aliado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tendrás un comienzo de semana más que promisorio en el plano laboral, de todas maneras, trata de hacer saber sus pretensiones sin sentir que es inapropiado. Te venís esforzando en tu trabajo y eso va a ser recompensado desde el 7 al 13 de marzo.

Estos días sentirás un nuevo flechazo amoroso, te comenzará a importar alguien nuevo que puede ser que conozcas este fin de semana. Igualmente, los astros te piden que te valores para valorar al otro sanamente.

Capricornio, tu color será el marrón canela.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Esta semana tendrás una importante reunión en el plano laboral que te hará sentir que lograste lo que esperabas. Tendrás unas jornadas muy bendecidas, te vas a sentir muy prosperó y pleno.

Minimizar una situación de conflicto familiar, te evitará un dolor grande de cabeza. Si los problemas no se relacionan con tu persona, lo mejor es que te alejes. Aprende a primar la paz y el bienestar interno.

Acuario, el color zafiro te ayudará esta semana.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Esta semana sentirás que te estás exponiendo a algo que en realidad no te interesa. Puede estar relacionado tanto en el plano amoroso como laboral, pero sobre todo hay vivencias que no son recomendables en el plano afectivo, evita las personas que te confunden.

El consejo para esta semana es que aprendas a respetar. No solo las decisiones de los demás, sino también tu propia intimidad y tus sentimientos.