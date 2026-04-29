Les llueve el dinero: los signos a los que económicamente les irá mejor en mayo

El comienzo de mayo llega con una renovación energética clave para el bolsillo. Según el posicionamiento de Mercurio en Tauro y la influencia de la Luna llena en Escorpio desde el primer día del mes, cinco signos del zodíaco contarán con una ventaja estratégica para multiplicar sus ingresos y cerrar negocios pendientes.

Cuáles son los signos a los que mejor le irá económicamente

Tauro: Es el gran protagonista del mes. Con Mercurio en su signo, tendrás una claridad mental inédita para evitar gastos impulsivos. La Luna nueva en tu signo será el momento ideal para iniciar proyectos con recorrido económico real. No esperes milagros: tu éxito vendrá de tu capacidad para construir sobre bases sólidas.

Escorpio: La Luna llena en tu signo al inicio de mayo te obligará a tomar decisiones drásticas sobre dinero compartido e inversiones. Tu ventaja será la capacidad de transformar situaciones críticas en oportunidades. Si hay deudas o acuerdos trabados, mayo es el mes para destrabarlos y ver ganancias donde otros ven riesgos.

Capricornio: Para vos, el dinero no llegará por azar, sino por un ajuste de estrategia. El retroceso de Plutón te invita a revisar cómo manejas tu ambición. Es un mes para ordenar el caos y convertirlo en un plan práctico. Mientras el resto duda, tu frialdad para ejecutar negocios te pondrá en una posición de poder económico.

Los signos a los que mejor le irá económicamente en mayo.

Géminis: Tu fuerte será el movimiento y los contactos. Con la llegada de tu temporada y Mercurio a favor, la clave estará en la comunicación. El dinero te llegará por hablar con la persona adecuada o vender bien una idea. Estate atento a los pequeños movimientos: una charla informal puede derivar en un ingreso importante.

Sagitario: Mayo es el mes de los resultados. La Luna llena a fin de mes marcará el cierre de un ciclo de siembra. Recogerás frutos de semillas que plantaste hace tiempo. Tu optimismo natural será el imán para que las oportunidades encajen. La clave: no te disperses y concentrate en lo que realmente genera ganancias.