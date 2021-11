El tarot es una de las artes esotéricas más relacionadas con el misticismo y la magia. Su práctica se fue popularizando en los últimos años, y hoy es una de las vías adivinatorias más conocidas del mundo. Además de poder aconsejar a personas individuales, la práctica del tarot se cruza con la astrología para traer el destino de cada signo en una tirada de cartas.

Las cartas son sin duda el elemento fundamental del tarot. Estas le permiten a la pitonisa divisar a profundidad la esencia de una persona, y la tirada de las cartas es una sencilla y rápida manera de encontrar respuestas concretas a los problemas más inmediatos de la vida. Estas son las cartas de cada signo zodiacal para la semana del 8 de noviembre:

Aries: Ocho de Espadas

Sentirse abatido por una situación puntual, sobre todo en tiempos caóticos como los actuales, es normal. Lo recomendable ante esto es mantener nuestros objetivos de vida presentes, aunque deban ser temporalmente suspendidos. Negarse a ver la crisis como el final, por el contrario, verla como una oportunidad para hacer cambios, además de considerar lo que nos pasa como una oportunidad para descubrirnos.

Tauro: Caballero de Espadas

Rendirse ante la adversidad es la peor de las alternativas. Dar la lucha por lo que queremos, en todo tiempo y lugar, es la forma más recomendable para salir de un problema. Nada que valga la pena vendrá fácil, por lo que Tauro deberá armarse de fortaleza esta semana. Recordar que lo que nos costó conseguir es, en definitiva, lo que realmente apreciamos, y llegar a ello nos ayudó a crecer.

Géminis: Nueve de Espadas

Arrepentirse por un comportamiento inadecuado que trajo consecuencias negativas es encomendable, pero no debemos convertirlo en un hábito. Para evitar continuar con los errores, Géminis deberá ejercitar su capacidad de análisis en cada situación. Siempre será sano pensar dos veces antes de actuar o decidir.

Cáncer: Dos de Bastos

Las oportunidades tocarán a la puerta de Cáncer esta semana, aunque no lo aparenten. Recordar que la historia de nuestra vida está plagada de hitos, que no siempre recordamos con claridad, por lo que podríamos deducir que hoy puede ser el día y que, en el futuro, no necesariamente recordemos. Pero, hay requisitos ineludibles: buscarlas, propiciarlas, y asumir, sin temor, la aventura de descubrirlas.

Leo: la Emperatriz

Un período de paz llega esta semana, lleno de bienestares propios de los tiempos en que la vida transcurría ausente de síntomas críticos. Aprovechar los espacios de respiro para reponer tus energías, disfrutar de lo que hagas, voluntariamente o por placer, y de todo aquello que halague tus sentidos. Y si se quiere atraer más tiempos de descanso, puede ser una ayuda pensar en positivo y expresar lo que quieras vivir o sentir.

Virgo: Cuatro de Copas

La autonomía de los Virgo es una habilidad encomendable, pero no serán la mejor herramienta para las situaciones de crisis. Esta semana, el individualismo excesivo no apunta a soluciones integrales, sino que se limita a lo personal, que no es suficiente. La alternativa más recomendable es la del trabajo que comprometa al conjunto de los afectados.

Libra: la Templanza

Durante esta semana procura que tus conductas y actitudes tengan el sello de la moderación, en todo el amplio ámbito de tus costumbres y maneras, sin pasarte ni quedarte. De esta forma, lo que hagas, en cualquier aspecto o actividad que realices, te evitará contratiempos, errores y fracasos, porque tendrá el mejor de los cauces para fluir de manera expedita, sin obstáculos, y como lo hayas definido, según tus deseos y objetivos.

Escorpio: Ocho de Bastos

Esta puede ser una semana compleja para alcanzar objetivos y metas, puntualmente de este período. Como una manera de contrarrestar esta tendencia, la mejor opción será ordenar tus tareas según el interés que tengas en aquellas que sean prioritarias, y poner tu empeño en ellas, preferentemente, postergando las de segundo orden, según el tiempo del que puedas disponer.

Sagitario: la Estrella

Durante el transcurso de estos días sucederán ciertas cosas positivas en la mayoría de las actividades o roles que cumplas, obrarán como un importante estímulo en todo lo que hagas. Serán como señales claras de lo que está por venir más adelante y te ayudarán a encontrar el mejor camino hacia tus metas. No serán, durante esta semana, hechos que te deslumbren, pero sí importantes alicientes que te hagan perseverar en tus métodos.

Capricornio: el Loco

En la vida suceden ciertas cosas que no las podemos atribuir a la voluntad o al deseo, solo pasan, y es nuestro deber estar atentos a ellas, para descifrarlas. La inteligencia de cada cual no es suficiente, allí el protagonista es el instinto y no depende de la razón, pero que es fundamental para la vida y que forma parte de la conciencia, que es el conocimiento que tenemos de nuestra existencia. El supuesto control que pensamos tener sobre las cosas se hace humo en períodos críticos como los actuales.

Acuario: el Juicio

En lo que decidas o resuelvas estará presente una especial claridad mental, criterio e instinto, que te ayudará a optar por aquello más conveniente para tus intereses que impida cualquier error contraproducente, del cual puedas arrepentirte. Actúa con serenidad y deja que tu discernimiento guíe tu opción, con confianza. Ten siempre presente que la mente lo es todo y en lo que piensas te conviertes.

Piscis: el Mundo

Durante esta semana llegará uno de esos momentos cruciales de la vida, uno que solo conoceremos su importancia cuando miremos atrás conociendo sus resultados. Para atraer este cambio, conviene dirigirse a esta semana con una actitud más decidida frente a los problemas, o sea, una postura revestida de mayor coraje, mayor espíritu de lucha, y, en general, una predisposición positiva a todo evento.