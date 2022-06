Este martes 14 de junio, comenzó la Luna llena en el grado 23° de Sagitario. Se trata de un intenso tránsito que influirá durante los próximos tres días. Conocé qué rituales y manifestaciones realizar para aprovechar al máximo la energía de este evento cósmico.

Cuando se habla de la Luna llena en astrología, se hace referencia a un período de seis meses. Un proceso de transformación donde se trabajan aristas centrales a los planetas que rigen los tránsitos.

En esta ocasión, la Superluna viene a cerrar un ciclo de manifestación emocional que inició el 4 de diciembre de 2021, con la Luna nueva en el mismo signo de fuego. Y, justamente, Sagitario llamó a la búsqueda del descubrimiento personal.