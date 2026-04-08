Los 6 signos que vivirán una fuerte transformación luego de la salida de la Luna Llena

La Luna Llena en Libra del 2 de abril es uno de los fenómenos astrológicos más significativos del año. Al menos 6 de los 12 signos experimentarán cambios profundos en las semanas siguientes, aunque el impacto será diferente para cada uno.

Los signos afectados son Libra, Aries, Cáncer, Capricornio, Escorpio y Acuario.

La transformación para cada signo

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) Momento de catarsis y revisión profunda de las relaciones personales. La Luna Llena en su propio signo abre una instancia de liberación y reequilibrio energético.

Aries (21 de marzo - 19 de abril) Abril trae fuertes impulsos hacia el compromiso sincero y la ruptura de restricciones que venían limitando su desarrollo personal.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio) El impacto se sentirá en el ámbito familiar. Tensiones acumuladas saldrán a la superficie para definir vínculos más sólidos y sacudir expectativas que ya no funcionan.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) Es el momento para equilibrar el plano profesional con las relaciones personales. La vulnerabilidad se convierte en una fortaleza durante esta etapa.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero) Se abre una etapa de renovación en creencias y valores. Buscarán comunidades y vínculos que resuenen con su identidad más auténtica.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) Encontrarán liberación personal tras aceptar cambios pendientes. El cierre espiritual llega luego de un período de intuiciones y procesos internos intensos.