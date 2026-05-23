El amor está en el aire: los 3 signos que podrían enamorarse en los últimos días de mayo

A pocos días de que termine mayo 2026, la astrología anticipa movimientos importantes en el amor para algunos signos del zodiaco. Según el horóscopo, habrá tres en particular que podrían conocer a alguien especial o iniciar una relación antes de la llegada de junio.

Además, el ingreso del Sol en Géminis dio paso a un clima astral mucho más liviano y activo. Esta etapa, vinculada con la comunicación, los vínculos y las nuevas experiencias, impulsa encuentros y situaciones que pueden cambiar el rumbo sentimental de varias personas.

De acuerdo con la astrología, algunos signos empezarán a notar pequeñas señales en su vida cotidiana: mensajes que llegan en el momento justo, charlas que fluyen distinto, reencuentros sorpresivos o la necesidad de expresar sentimientos hasta ahora guardados.

A continuación te contamos quiénes podrían vivir estas situaciones inesperadas en el amor durante los últimos días de mayo.

Los tres signos del zodiaco que podrían encontrar el amor antes de junio





Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Piscis atraviesa semanas de mucha intensidad emocional. Este signo de agua, conocido por su costado sensible y romántico, empieza a dejar atrás situaciones que le generaban dudas o desgaste en el plano sentimental. Si bien podría haber desafíos, también surge una oportunidad importante para renovar su vida afectiva.

Según la astrología, este proceso ayudará a los piscianos a sentirse más seguros y abiertos a nuevas experiencias. En ese contexto, no se descarta la llegada de una persona especial con la que podrían construir un vínculo mucho más profundo y sincero.

El amor golpeará la puerta de los piscianos antes de la llegada de junio 2026.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Con el Sol transitando su temporada, Géminis vive un período de mucha energía y movimiento. Las personas de este signo tendrán mayor facilidad para conectar con otros, expresar lo que sienten y generar nuevas relaciones durante los últimos días de mayo.

El horóscopo indica que esta etapa favorece encuentros inesperados, charlas importantes y conexiones que podrían transformarse en algo más serio. Su carisma natural y su espontaneidad serán claves para atraer nuevas oportunidades en el amor.

Géminis, que recientemente inició su temporada, también se verá favorecido en el amor.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario aparece como uno de los signos con mejor panorama sentimental para el cierre de mayo 2026. Su deseo de vivir experiencias intensas y su forma auténtica de relacionarse lo acercarán a personas con intereses y emociones similares.

Durante estos días, la astrología marca un escenario ideal para fortalecer vínculos o iniciar una historia romántica que puede crecer rápidamente. Su apertura emocional y su energía positiva jugarán un papel central en este nuevo momento afectivo.