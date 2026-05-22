Los aliados del frío: estos son los 3 signos del zodiaco que disfrutan del invierno y se sienten más enérgicos

En lo que respecta al clima, el mundo parece dividirse en dos grupos bien diferenciados: los que aman el calor y los que aman el frío.

Esta eterna grieta también se traslada al plano de la astrología, donde existen ciertos signos del zodiaco que no solo son defensores de las bajas temperaturas, sino que también se ven favorecidos por la época invernal.

El horóscopo revela que estos tres signos zodiacales no ven el encierro como algo negativo, sino que, al contrario, se sienten más a gusto en él para desarrollar sus actividades cotidianas y tener tiempo de calidad.

Siempre "team" invierno: los tres signos del zodiaco que más disfrutan del frío y brillan en esta época





1. Capricornio

Este signo de Tierra, conocido por su templanza y sentido de la estructura, está regido por Saturno, un planeta que representa la estructura, la madurez y el orden. En ese sentido, este signo puede sentir que el verano es sinónimo de "caos y desorden", lo cual puede resultar un poco abrumador para su estilo de vida.

Por esta razón, los capricornianos pueden asociar el invierno con su necesidad de orden y productividad. Por otro lado, las personas nacidas bajo este signo son muy estéticas y cuidan mucho su apariencia, por lo que en esta época suelen vestir prendas elegantes y sobrias como tapados, sweaters y pantalones de vestir.

Su plan ideal de invierno: trabajar home office con la lluvia de fondo y una taza de café negro en mano.

2. Escorpio

Escorpio es un signo que se identifica con la intensidad y el misterio; es por eso que en los días más fríos y oscuros del invierno se sienten como "pez en agua". En la época invernal, este signo se da la oportunidad de tener momentos de introspección, cosa que en el verano no puede hacer, ya que siente que puede irritarse fácilmente y perder el control de su privacidad.

En definitiva, este signo de agua ama el frío porque considera que el invierno los invita a quedarse adentro, tanto física como emocionalmente. A Escorpio le fascina la atmósfera íntima que genera el frío: luces tenues, ambiente lúgubre y días cerrados, que coinciden con su personalidad.

Su plan ideal: una maratón de películas de suspenso o leer un libro de terror psicológico bajo una manta bien abrigada, sin que nadie los moleste.

Capricornio, Escorpio y Tauro son los signos que brillan durante la ´época invernal.

3. Tauro

Este signo de Tierra, cuya temporada coincide con el inicio de la temporada fresca, asocia la época fría con una sensación de confort, los placeres culinarios y la comodidad material que brinda el hogar.

A este signo le encanta el invierno porque es la excusa ideal para activar su lado más casero y priorizar su bienestar físico y emocional en su propio espacio personal.

Este signo ama el frío porque lo asocia a texturas suaves (polares y lanas) y comida abundante. El verano los agobia; el frío, en cambio, los invita a disfrutar del hogar y a pasar tiempo de calidad en su comodidad hogareña.

Su plan ideal: una cena abundante (un buen guiso o estofado), una copa de vino tinto y dormir la siesta durante un día nublado.